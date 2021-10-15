合約糾紛案繼續　江若琳被爆影視分成提高至45%

藝人江若琳與前經理人公司寰宇的合約糾紛今日（15日）繼續在金鐘高等法院審訊，江若琳與丈夫蕭唯展於早上9時15分抵達，他們透露審訊未受颱風影響而延長，預計可如期於下周五（22日）完成，寰宇老闆林小明未有到庭聽審。

庭上先由林小明胞弟林小強透過視像作證，負責處理合同的他認為以10至15年作為藝人跟公司的合約年期是合理，對於是否想以10至15年的合約年期去綁死有機會走紅的藝人？他不完全同意，認為15年後走紅的機率比15內走紅的機率大，並且有3名藝人在友好情況下跟公司解除合約。辯方律師問他是否曾跟投資方林德（音譯）通電，要求對方跟一位導演傳話，如果該導演起用江若琳，他會「好麻煩」？林小強否認：「唔同意，冇講過。」

之後輪到寰宇的會計部職員徐佩芬（音譯）及陳孝全（音譯）作供，陳透露公司向來有嚴格成本控制，他舉例會計部由1998年高峰期有18至20名職員，到現時只餘5至6名職員。陳又解釋藝人月結單上的收入沒有附加單據文件，因單據涉及第3方藝人的收入資料，若藝人有要求會計部會給他們提供單據，但江若琳多年來從沒提出此要求。他指又江若琳在影視上分成，由頭5年的35%，到第2個5年會提高至45%。

江若琳與蕭唯展在下午1時離開法院，江若琳將於下周一（18日）出庭作供，預計需時3日。

案件編號：HCA 1225/2014