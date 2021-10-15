蔡思貝傳劈腿！胡鴻鈞追女富商反擊：我要更有錢

藝人胡鴻鈞（Hubert）及謝嘉怡（Lisa）今日（15日）於大埔出席活動，後者更有父母現身支持，非常Sweet！Hubert於活動中問及「女友」蔡思貝？他說：「佢依家又劇接劇，希望佢爭取時間休息。（你要籌備個唱咪少咗見？）最近係少見咗朋友，連私人時間都少咗。」

問到得悉「女友」被有米富商力追？他直言都是透過報道才知道，追問有否向「女友」求證？他否認是「八卦」冇過問：「好朋友要畀空間，佢想講就講，唔會刻意問，最緊要開心。（咁你聽到女友『一腳踏兩船』有冇唔開心？）我冇嘢，但會戥佢唔開心，見到帶傷害性字眼嘅新聞，會有影響，我係佢都會唔開心，佢承受好大壓力，希望唔會再被寫。」

問到若被有米富商「追」擊成功怎麼辦？他竟語帶輕鬆笑說：「我又追個女富商囉！睇機遇同緣分！（要同女友個富商睇齊？）我要更有錢，哈哈！（依家仲借家姐架車畀女友揸？）一路都係，家姐唔喺香港而佢又有需要。」

雖然即將於11月尾開騷，但他表示還未閉關，稍後還要宣傳新劇：「有同公司講如非必要就唔好接其他工作住，想多啲時間排舞，希望畀到Fans驚喜，而唔係驚嚇！（跳好多？）都有四分之一，有早啲叫排舞老師開始排。」笑問跳舞是強項？Hubert先抵死自翊「簡直輕而易舉」，後笑說：「一定有難度！又唔係跳開舞，係個挑戰。（有冇被舉起360度嗰啲？）未知呀，哈哈！」

同場的Lisa表示依家拍劇學識睇機位，不過廣東話仍然未夠好。她笑說她於《愛·回家之開心速遞》中的角色狂篤人魂精，Lisa大笑話好好玩：「依家篤得好準，Daddy平時都會同我玩。」有同爸爸對戲？她指有，並取笑爸爸是「老人家」：「佢話劇本啲字太細粒，我讀完佢都未讀到，我叫佢戴番眼鏡好啲，哈哈！」