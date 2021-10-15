水魚遊戲？譚俊彥中「釣魚」陷阱被呃8,000蚊

藝人譚俊彥（Shaun）、鄧佩儀(Gloria)、張頴康、朱敏瀚、陳庭欣等今日（15日）宣傳無綫新劇《換命真相》，Shaun因撞樣韓國《魷魚遊戲》主角李政宰人氣急升，除了活動上不停被取笑，沒料有不法之徒亦趁機打他主意。

Shaun即主動爆料，自爆被假冒影視平台的釣魚短訊呃錢：「打風嗰晚去咗《廉政狙擊．黑幕》煞科宴，第二朝瞓到迷迷糊糊收到短訊，叫我更新資料，我Click條Link，入面有晒我資料，叫我入信用卡個Code，結果中咗陷阱碌咗8,000幾港元，佢用非洲貨幣，我好蠢冇留意，有打去間公司，佢叫我停咗張信用卡。呢件事想提醒大家，因為呢排《魷》劇Hit，所以啲人用呢樣嘢呃錢。」他更指與李政宰撞樣一事起初也感尷尬，但於街上也有市民因此與他合照，有感於此環境能帶給大家開心，自己也不禁會心微笑。

提到與Gloria於新劇合作，Shaun坦言與新人合作會感壓力，幸好對方吸收力強，只是有點硬頸，但對有傳言他鬧對方感到費解。Gloria則笑指大家未為此幫她平反，事實上自己很少NG，不諱言對喊戲向來有研究，但Shaun無論拍多少Take均有眼淚，非常厲害。

而Gloria首任女主角便打入台慶劇，更將問鼎視后？她笑言要排多幾年隊先，對此未有多想，Shaun則表示演員拿到入場券便要了解自己位置，多增值自己，對於自己也有機會爭視帝，他說：「播咗先講，視帝都要睇人氣同運氣，我每年都好少少，今年的確有少少運氣，所以平常心，做任何嘢都要堅持做到最好。」