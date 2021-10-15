細女獲讚靚女似龔嘉欣！劉小慧：佢冇乜興趣入行

藝人蘇志威與太太劉小慧，帶同愛犬Scooby和愛貓豹豹拍攝寵物產品廣告。小慧近年轉型做KOL，不時在網上推介好用產品給大家，她坦言之前拍廣告不會太顧及產品效果，但現時接廣告一定要先試用，覺得好用才會推介給大家。今次是他們首次與寵物拍廣告，笑言不擔心寵物百厭，但小慧就大爆Scooby和豹豹不時為爭寵打交：「自從養咗Scooby之後，豹豹一見到爸爸（蘇志威）同Scooby玩就唔鍾意，仲試過呷醋發脾氣，喺床上屙屎。」蘇志威即笑言現時會陪多些豹豹。小慧又笑言自己不會對此呷醋，而兩女亦不會因父母錫寵物而呷醋，因自小都與寵物一起長大。

講到細女之前與他們一起上無綫節目《思家大戰》，被網民大讚靚女似龔嘉欣，小慧即謙稱：「佢好在意外表，因為依家仲箍緊牙。（會唔會畀佢入行？）冇阻止，但佢冇乜興趣，佢鍾意服裝設計多啲。」她謂大女對入行更冇興趣，因性格內歛，又表示現正在日本學整甜品的大女，將於明年3、4月畢業返港：「都成年半冇見佢。（佢返到嚟會創業？）唔係，佢想去唔同餅店做嘢吸收經驗先，同做生意始終係兩回事。」