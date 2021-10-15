﻿﻿【美女饕廚】肉篇

今日為大家介紹一間位於尖沙咀香港瑰麗酒店入面的一間扒房，專門做美式烤肉，設有煙熏製房，用傳統的燃木烤箱和炭烤爐，帶來獨特的炭烤香氣，令牛扒帶有焦香，深受肉迷的仔仔喜愛。

餐廳由主廚Nathan Green主理，他曾於英國米芝蓮二星餐廳工作，他堅持親自選用高質牛肉，並以專業炭烤烹製技術處理。從開胃菜中，我們選擇了Tuna Tartare，放進口裏深入挖掘並專注於細節時，它的特性才會顯現出來，用了煙熏茄子、少許蛋黃、小葱、橄欖油、檸檬皮和辣椒醬作簡單配搭，清爽不膩，輕盈精緻。之後是牛肉Tartare配多士，多士是用自家製酸種麵糰，焗至酥脆，塗上厚厚的蛋黃泥，帶出牛肉內淡淡的煙熏香味。

到主菜了，牛扒以酒封方式熟成90天，讓獨特酒香慢慢滲入肉內，經高溫炭烤至3成熟，牛脂焦香，配上自家製雲呢嗱牛油，絕對是一個亮點，肥美可口，帶有濃郁的牛肉味，除了肉，這裏還提供不同的牛排醬汁，以及一系列自製番茄醬和辣醬，各有各風味。

煙熏燒烤拼盤有七胡椒燒牛腩，以7種胡椒醃製而成，如黑胡椒、白胡椒、紅胡椒、綠胡椒等，煙熏約8小時，以攝氏85度再焗12小時，誠意十足，慢煮處理令肉質保持鮮嫩多汁，外層帶有焦胡椒焦香，配濃縮咖啡燒烤醬，令這道菜提升至另一層次，完美演繹美國德州的燒烤風格。而烤五花腩肉，肉質軟腍富彈性，盡吸香甜醬汁精華，味道就像本地叉燒般，油香四溢。另外，還有自家製煙熏香腸。最後是甜品，是紐約芝士蛋糕配乳酪。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）