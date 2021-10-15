林二汶自認「肥美人」　怕唔着高踭鞋勝任唔到

歌手林二汶今日（15日）現身荃灣做快閃店長，並即場示範炮製愛心靚湯。久未露面的她透露，正忙於籌備下月開幕的音樂學校，她自任導師，教授兒童合唱，希望組自己的合唱團，中心亦會教授唱歌、冇伴奏清唱及各樣樂器，亦邀請了多位音樂尖子做導師。提到ViuTV將辦《肥美人》真人騷，網民提議由欣宜、Serrini和衛蘭做隊長，問二汶會否都有興趣？她笑說：「好啱我喎！如果大家都認同我係肥美人嘅話，我何樂而不為。」她覺得灌輸這個價值觀不錯，認為肥都可以靚，她指現時較活躍的女歌手，包括她在內，幾個都幾大隻：「希望啲女仔唔好減肥，有啲肉ok，（覺得自己靚唔靚？）至靚係我，我唔同人比。」不過她反而擔心自己是短髮及不愛穿高踭鞋，可能不勝任。

近日她的社交網被網民狂Tag「你喜歡嘅藝人」，她指這股台灣熱潮終於吹到港，前幾日她才發現。她去年奪「我最喜愛的女歌手」獎，問她是否有信心再下一城？她說：「唔知，自己好現實，入5強已好開心，今年自己心目中嘅『我最喜愛女歌手』就睇好Serrini，佢又好笑、又聰明。」笑言若大家喜歡她亦無任歡迎。