游嘉欣同林正峰仆落床爆笑料：個心跳得勁快！

無綫小花游嘉欣與林正峰於劇集《青年心城之撐起青春》中，有一場「粉紅場面」，事緣2人意外地齊齊跌倒在阿峰的床上，因而引發充滿粉紅氣泡的場面！鏡頭前2人明顯尷尷尬尬，事後訪問嘉欣，她自揭拍攝時「心肝仔卜卜跳」：「有件事好好笑，拍完場戲之後，收音師問我係咪好緊張，因為拍嗰度都幾靜，佢話收音時聽到我個心跳得勁快，我自己聽番都發現真係咁。」嘉欣又表示與阿峰已建立出默契，故拍攝時完全零尷尬，亦鮮有NG，不過嘉欣指二人鏡頭後其實經常打打鬧鬧：「因為我哋會對劇本，會講番自己嘅睇法，有時意見不合，我哋會各持己見。不過可能因為咁，先撞到火花出嚟！」

正峰則透露拍攝時其實有點緊張：「因為我做男仔始終有啲嘢要避忌，要小心唔好掂到重要部位，二嚟係我哋好想拍到緊張同尷尬嘅感覺。」正峰又指拍畢《青年心城》後 ，其實很不捨嘉欣：「同佢合作好開心，我哋真係好有默契。雖然我哋成日鬧交，但我哋都覺得係必要，因為咁樣先有衝擊。所以都唔捨得佢，都期待將來有更多合作，以唔同形式嘅情侶方式出現。」

職場不公平待遇

另一重要場口則發生在黃紫恩飾演的Yuki身上，即將畢業的Yuki，由於要背負家庭經濟重擔，故此積極尋找工作，但卻因難以接受大公司的「吸血」Offer多番碰壁，最終情緒崩潰，更一度危坐天台。本集亦會揭示阿峰過去在職場上受到的不公平待遇，主旨似乎想集中探討年輕人面對的求職及在職等多方面的困難。