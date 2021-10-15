陳貝兒體驗做農民種咖啡　實踐女兒當自強

藝人陳貝兒主持之無綫紀錄片《無窮之路》，明晚（16日）播出第9集，陳貝兒在雲南孟連的「黃金咖啡種植帶」體驗農民的工作、了解種植咖啡的方法、尋找咖啡的味道，親證「雲南咖啡甲天下」的美譽，細味咖啡人生。

脫貧的新希望

世界上的「咖啡大國」，例如：巴西、越南、印尼等，同是位於「黃金咖啡種植帶」，以普洱茶聞名的雲南亦是其中之一。雲南孟連縣佤族芒冒村一直以來靠種茶及甘蔗維生，村民甚至從未聽過或見過「咖啡」。節目中，講述土生土長的農民葉萍（萍姐）與丈夫岩三龍看準得天獨厚的環境優勢，把握城市人喜愛咖啡的熱潮，帶頭種植咖啡，減輕茶農冬天沒收入的負擔。但因為雲南遠離歐美等咖啡主要消費市場，而且種植規模小又分散，未能形成統一的咖啡品牌。村民都不敢相信一顆「小豆」，最終為他們迎來脫貧的新希望。

經歷過霜凍，又遇到國際咖啡價格低迷，加上面對鄉親父老的冷言冷語，萍姐依然沒有放棄，逐一跨過難關。然而苦苦堅持的背後，還蘊藏着另一個原因。萍姐向貝兒坦言，傳統佤族的女性地位低微，足不出户，每天照顧家庭起居飲食，惟仍未能與家人同桌共進晚餐。她毅然帶動農村婦女改變傳統，決心發展事業，實踐「女兒當自強」，「自己賺錢自己花」。陳貝兒細聽女兒心聲，感受她們由心而發的喜悅。萍姐其後闖入精品咖啡市場，不斷鑽研及改良種植咖啡的技術，還參加專業咖啡品質鑑定師課程。經過多年來的付出，苦澀的咖啡終於釋出甘甜。萍姐吐氣揚眉，在全國性的咖啡豆比賽中得到各地評委的一致好評，更連續三年榮獲全國冠軍，闖出名堂，與村民共同分享美好成果。

見證熱血追夢故事

陳貝兒再次見證一個熱血追夢的感人故事，親身到農地體驗種植咖啡的過程，更能體會村民多年來的辛酸，至今天得來不易。萍姐鼓起勇氣大膽嘗試，抱着「不是看見希望才堅持，而是咬緊牙關堅持着才會看見希望」的信念，同時不斷增值自我，開展咖啡人生，改寫命運。對於貝兒來說，從前「喝咖啡就是每天一兩杯、好味、提神」，如今被萍姐對咖啡的熱誠與堅持深深感動，體會另一種滋味，是她「喝過最好的咖啡」。