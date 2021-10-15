快感呈現　重溫初次滋味

第一次總係令人難忘，但係之後嘅感覺就會愈來愈淡。同樣第一次欣賞日本AV嘅中出表演，會覺得興奮無比，之後好快就冇晒Feel！有見及此，今日就推介「中出OK」系列畀大家，當中嘅男女優透過劇情、動作同表情，將初次中出嘅快感再次呈現，為大家重溫初次嘅滋味！

課室激戰

喺Heaven出品嘅《每日癡女中出OK女教師》中，東條夏呢位癡女教師無男不歡，每日返到學校唔係教書，而係為咗獵男，見到有小鮮肉喺課室，佢就會主動提供口舌服務，然後再嚟個課室激戰！如果有男家長嚟學校，一定會逃唔過佢嘅色誘，甘願被榨乾！校長見到佢咁淫蕩，諗住出手制止，點知被阿妹施展嗲功，好快就投晒降！而事後男方總係對夏妹念念不忘，皆因大戰連場之後可以中出收場，梗係爽到痹啦！

貼身回饋

喺SOD推出嘅《用戶家庭的中出OK訪問》入面，SOD女子社員中山琴葉為咗報答用戶們對公司嘅支持，喺1,300位用戶當中挑選出幾位幸運兒，阿妹就會親身上門以身體作為回饋，而且唔只係上床咁簡單，仲會因應對方嘅要求而提供不同服務，例如為對方煮番餐住家飯、打掃家居，又或者換上女僕服撩耳仔，不過最令用戶難忘嘅係，阿妹喺上床嘅時候唔使做足安全措施，全程打真軍兼中出收場呀！

專撬牆腳

OPPAI推出嘅《我被女友的姐姐用巨乳及中出OK誘惑》，講述男主角太郎去到女友屋企住幾日以培養感情，卻估唔到女友嘅家姐木下日葵喺屋企，而且比女友更加索添！第一日，太郎發覺日葵經常眼甘甘咁望住自己，後來仲借頭借路拉佢上二樓施以口舌招呼，葵妹嘅口技一流，令太郎享盡快感！之後，日葵更加狼胎，趁太郎沖涼時突然衝入去玩鴛鴦浴，後來更激到喺熟睡中嘅女友旁邊激戰，當被女友發現時，兩人繼續激烈肉搏，直至中出完結為止！

簡評

本仙初次欣賞中出場面嘅時候真係覺得好震撼，而今日為大家介紹嘅「中出OK」系列，的確可以為大家重溫初次嘅感動。而3部作品中，最鍾意中山琴葉主演嘅《用戶家庭的中出OK訪問》，因為佢以客串形式演出，而對手亦係素人男優，雖然床上交鋒動作帶點生硬，但係勝在夠逼真，中出結尾時，素人男優仲表現得既驚訝又驚喜，令觀眾睇落亦會感受到當中嘅感動！