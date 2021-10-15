脫界癡女　邊個床技最勁？

癡女並非日本AV界至有，美國四仔界亦有唔少憑癡態成名嘅脫星，好以Nathaly Cherie及Pepper XO就係癡女界嘅代表，唔單止樣靚身材正，而且床上功夫各有特色，今次佢哋嚟個比併，睇吓邊個成為癡女天后！

掌控一切

嚟自捷克嘅Nathaly Cherie最鍾意喺床上掌控一切，將男優玩弄於股掌之中，咁先至可以滿足慾望。2012年喺歐洲四仔界出道嘅佢，曾經做過幾年酒店接待員，由於外形迷人，自然吸引狂蜂浪蝶。雖然佢冇講後嚟點解會投身四仔界，但係唔少人都猜測都係錢作怪，姑勿論如何，佢演出四仔嘅決定，的確成為事業嘅轉捩點，更獲得大量吸金機會。

除咗激凸上圍及迷人樣貌外，最受四仔迷熱愛嘅係佢嗰種獨特癡女風格，甫出道已經癡態盡現，喺處女作《Bi Sex Party #26: The Pick of the Bi Lot》中，佢不但表現得極之飢渴，玩騎乘時更將經驗老到嘅男優騎到翻白眼，騎功相當厲害，就係憑住呢股拚勁同狂野風格，令佢一炮而紅，更吸引到美國四仔片廠21sextury嘅注意，成功開拓美國四仔市場，成為歐美四仔界嘅人氣癡女脫星。

Nathaly Cherie

出生日期：1992年1月25日

身高：167cm

三圍：34DD-28-37

至愛拘束

喺美國威斯康辛州出生嘅Pepper XO，屬於愉虐系癡女，佢坦言被拘束時，嗰種快感足以突破天際。高中畢業後就投身成人直播界，雖然擁有迷人嘅樣貌及豐富盛臀，但係直播嘅成績卻差強人意。佢解釋當時性格內向，每次面對鏡頭時總係唔知點樣發掘話題，難以吸引網民注意，漸漸佢覺得做直播唔係自己嘅專長，因此佢決定轉投四仔界發展。

2015年自薦到脫星事務所，同年11月演出愉虐題材作品《OC Amateurs: Laguna Beach Bunnies》，當時有人問佢點解一開始就玩得咁重口味，佢就解釋話因為自己係愉虐愛好者，尤其係鍾意玩拘束遊戲，所以演出時相當投入，唔單止令佢高潮迭起，同時亦令四仔迷睇到興奮無比。事實上，證明佢選擇走愉虐系癡女路線的確冇錯，不但人氣爆升，更憑癡態喺四仔頒獎禮獲獎無數，奠定癡女天后嘅地位。

Pepper XO

出生日期：1991年11月6日

身高：170cm

三圍：33C-24-36

第1回合

鬥癡態

雖然Nathaly Cherie同Pepper XO同為癡女系脫星，但係前者愛做掌控一切嘅女王，後者則鍾意做被調教嘅一方，兩人完全係唔同類型。不過講到翻出高潮眼、嘴角流口水、激烈嘅叫床聲等興奮反應，卻係癡女演出最重要一環，兩人可謂各擅勝場，Nathaly Cherie嘅女王魔力非同凡響，Pepper XO嘅激情反應亦挑逗性十足，呢個回合絕對係平手。

第2回合

鬥身材

作為癡女脫星固然要表現出飢渴本色，但係外在條件亦唔少得，講到身材方面，Pepper XO擁有渾圓又有肉地嘅美股，真係睇頭十足，尤其係佢被男優調教時，嗰種啪啪聲真係愈聽愈興奮。不過Nathaly Cherie卻比佢更勝一籌，事關佢嘅37吋巨臀更大更圓，加埋一對34DD胸器，每當施展乳搖絕技時，養眼度爆晒燈呀！

第3回合

鬥吸金

講到吸金，由歐洲紅到美國嘅Nathaly Cherie，自出道以嚟便片約不斷，而且佢喺美國同歐洲都有多個物業，吸金能力毋庸置疑。不過Pepper XO嘅吸金力更勁，事關搵佢係四仔大廠嘅寵兒，片酬相當高，佢亦兼做成人直播及喺俱樂部表演，收入和味，早前更開設脫星事務所做埋老闆娘添！

Nathaly Cherie險勝

床上女王Nathaly Cherie同愉虐愛好者Pepper XO邊個更吸引到你？講到尾，其實係鹹魚同青菜之分，視乎大家自己嘅口味係點。不過如果真係要分個高低嘅話，按道理係Nathaly Cherie以些微分數勝出，原因係佢嘅粉絲遍及歐美，點睇佢都會比Pepper XO更受歡迎。