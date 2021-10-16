【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月十一丁酉火閉日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：祭祀、掃舍、補塞

忌：開業、詞訟、開池

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、2、6、9

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座

不懂疏導負面情緒，提防與身邊人起爭執。

金牛座

投資入市忌盲目跟風，否則破財機率會大增。

雙子座

花錢快過賺錢，再不約束自己，易負債收場。

巨蟹座

理財投資難免有風險，過於求穩不易賺大錢。

獅子座

財運上升，多了筆額外收入，令你喜出望外。

處女座

健康運最強，心態樂觀正面，墨綠色助開運。

天秤座

與人溝通要保持理性，不要漠視別人的建議。

天蠍座

運勢中規中矩，荷包或會縮水，宜量入為出。

人馬座

很多事情等待你處理，考驗耐性，切勿急躁！

山羊座

處理錢銀問題要保持警覺，防騙徒有機可乘。

水瓶座

心情鬱悶，不妨動手執拾家居，助紓緩壓力。

雙魚座

做事時總是心大心細，容易在細節方面出錯。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）虎 易分心

鼠

貴人運強，有利傾生意，可獲客戶信賴。

牛

生活稱心，做事快靚正，可望提早收工。

虎

心情低落，做事易分心，宜找朋友傾訴。

兔

是日沖煞，幸好身心狀態佳，問題不大。

龍

事業發展獲得貴人力撐，前景一片光明。

蛇

趁周末約友人出外遊玩，可收獲好心情。

馬

工作運好轉，面對棘手任務也應付自如。

羊

精力旺盛，適合外出遊玩或聯誼會友。

猴

財運不錯，可透過理性投資獲一筆進帳。

雞

沒有困難與煩惱，事業發展更上一層樓。

狗

霉運纏擾，頭頭碰着黑，難獲滿意結果。

豬

事業運稍遜，工作表現差，被同事埋怨。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

巨蟹座Vs山羊座

巨蟹座給別人的第一個感覺通常是多愁善感，有着媽媽很會照顧別人的能力，甚麼都要講感覺的她，就是欠缺理性的支持，很容易被感覺帶着走。所以，在黃道十二天宮的對家，山羊座跟巨蟹座是一對。山羊座的務實及堅持，絕對是建基於要把事情做好的目標上，暫時先放下情緒，你可以想像一下，一個山羊座工作者，又怎會容許自己帶着情緒及感覺去返工？

這兩個星座坐落於家庭及事業的軸線上，可以明顯看到一個以家為本，事事都以家庭、家人、甚至自己的祖先為一切，作為一個照顧者角色，就要保護所愛的人，所以沒有感情的話，又如何做得更好？相反，山羊座的務實，以追求成就、名譽、地位、事業為人生目標，縱使不一定要爬到社會的最頂層，都要迎合大眾的期望，要有結果或成績比大家看得到，在這個競爭性的職場世界，實力才是一切，而情緒就只會阻礙一個人的野心，或被人利用。

這兩個星座的互補很明顯是一個對外一個對內，當然兩者能夠平衡就最好，但講就容易做就難。如果上班時以山羊座的個性去演繹，下班時就巨蟹座角色上身，這就完美了，所以巨蟹座和山羊座能夠在對方身上學到的優點相當多，取長補短，目標就是成為一個更完美的自己。