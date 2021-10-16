肥仔193有份！ViuTV「換妻」玩出火被轟3宗罪

由陳嘉倩、火火主持的ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》，於10月11日開播，參賽夫妻會接受不同類型的挑戰，最終獲勝者會贏得10萬港元，也許獎金吸引，5對夫婦在節目中都可謂搏到盡，首集其中一個環節要大談性生活話題，5對夫婦被要求於白板畫上最合拍的性行為動作，主持火火亦提醒眾人只能畫火柴人，但因內容太露骨的關係，節目組最終將白板上寫的內容「打格」處理，連主持某些說話都加上「嗶」聲音，令觀眾睇到𢱑晒頭一頭霧水，並大鬧ViuTV一開始就不應將節目安排在晚上9時半播出，極之「不倫不類」！

除了開放大談性話題，節目組更安排多位男女藝人做「PTGF/PTBF（Part Time Girlfriend/Boyfriend）」，分別跟不同夫妻Dating，挑戰「換夫」、「換妻」遊戲，5位PTBF包括ERROR成員肥仔（梁業）和193（郭嘉駿）、陳安立（Brian）、黎學勤（Jeffery）和黃奕晨（Dixon），與5位人妻展開浪漫約會，其中Brian與人妻Luna去沙灘遊玩，被指全程「眉來眼去」，氣氛曖昧，互搽防曬一幕，連主持火火都忍不住說「玩得太過火」、「擔心拆散人哋家庭」！

至於5位人夫的挑戰，亦甚具爭議，5位曾參加口罩小姐的佳麗李文潔（Liz）、張若錡（Angus）、羅翠雯（Mangie）、張凱莎及溫穎琦（Ollie）穿上火辣泳衣，與5位人夫大玩遊戲，當中不乏「胸壓」、「身貼身」的肢體接觸，由於畫面十分露骨，加上節目概念過於開放，連日來被大批網民狂轟，大罵節目「歪曲道德」及「鏡頭過火」！通訊事務管理局（通訊局）亦有收到有關該節目的投訴，主要認為內容鼓吹婚外情！

陳立安唔擔心拆散人家庭

對於節目被圍插，主持陳嘉倩表示看過人夫與「PTGF」玩遊戲一集，都有「滴汗」感，因她無參與該環節，故播出才知道，但她亦直言節目「唔係咁簡單」，並謂：「我之後參與嘅拍攝好多都係競技遊戲、婚姻輔導環節嚟嘅。」

至於被指與人妻Luna「過電」的陳安立，則表示：「其實初頭搵我拍呢個節目嘅時候，我都覺得吓？玩咁大、搞人妻？但係拍落去，發現5對夫妻都好玩得，如果坐定定得個講字，好似婚姻輔導咁，就悶到冇人睇啦，係要畀啲難題、抉擇同誘惑，反而會有更多真性情同埋赤裸嘅感受。如果話節目會教壞人，我反而覺得有教育意義，佢哋都有透過今次嘅參與，去重新認識自己以及重新看待大家嘅婚姻關係。（擔心你拆散人家庭？）點會咁易拆散，只係拍咗1日、半日，可能因為呢個節目，佢哋可以浴火重生，甜過以前！其實我哋幾個PTBF如果可以幫到人哋夫妻關係更加和睦，都幾有意義。」對於節目被轟3宗罪，ViuTV方面表示「不回應」。

人妻莊思敏拒參加

對於節目被網民狂轟，向來敢作敢言的人妻莊思敏，受訪時表示尚未觀賞節目，不了解內容尺度有幾盡，更說：「外國都有類似嘅節目，可能外國人思想開放啲，香港做呢類節目，大家未必可以接受。（敢唔敢參加？）要視乎去到有幾盡，我覺得夫妻之間係需要有啲挑戰，但如果個挑戰同引誘真係太大，同只係為咗個節目效果而去到好盡，我就唔會參與喇！」