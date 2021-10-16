MIRROR成員又出事　Edan開工接連暈低：我就嚟死！

人氣男團成員呂爵安（Edan）成歌影視大忙人，拍攝新劇《i.SWIM》之餘，又趕錄遊戲節目《膠戰S2》，加上應付新歌宣傳、各式各樣的商演及時尚品牌活動等，工作排得密麻麻！MIRROR成員面對密集式工作，開通宵已屬平常，當中姜濤上月出席活動時曾經當場暈倒，昨日（15日）又傳出Edan身體不適入院，其經理人公司否認，而他亦上載自拍照賣萌，搞笑自爆生眼挑針。

不過，Edan的健康的確令人憂心，他日前在直播中自爆拍攝《膠戰S2》期間，因暈眩而要暫停錄製：「我太耐冇做運動，嗰日跑完坐低就嚟死咁，想暈想嘔標晒冷汗，Feel到好唔妥。24歲仔未試過咁嘅情況，好驚，我就話『我唔得啦』，因為成身濕晒，所以即刻換衫，嗰日通宵拍完仲走去拍戲，好誇張！」

類似事件原來不止一次！他透露首次為《i.SWIM》練水時，導演、監製與教練都在場，令他承受很大壓力：「未熱身就跳落水，游咗25米蛙式，游完隻腳好緊，好似腫咗，啲筋硬晒，之後上水同成班人一齊熱身，做做吓開始暈暈哋，真係好𤓓！唔通同大家講頂唔順想抖吓，真係好樣衰，心諗可能係太焗，跟住繼續熱身，突然眼冒金星，我真係暈，突然好似成個畫面變咗一點點黑色，即刻有人扶住我，嗰下真係想搵窿捐。」其後他睇醫生接受身體檢查，心臟與身體都沒有大礙，Fans大可放心。

而明晚（17日）播出的《膠戰S2》以「小學雞玩的遊戲」為主題，Edan與嘉賓阿冰相認，原來2人是小學同學，並分享小學趣事。