史上最Hea華姐！王慧媛寧晒Big爆「西樵大餅」唔做嘢

由於疫情關係，選美盛事之一的「國際中華小姐」選舉自從在2019年舉辦後，去年開始停辦，身為2019年華姐亞軍的王慧媛，憑吸睛度爆燈的G奶享負盛名，不過賽後她已返鄉下夏威夷，未有如同屆冠軍陳曉華般去拍劇或做主持，反而主力是Hea，要數「最Hea華姐」，一定當之無愧！看其社交網講近況，由當選至今，她幾乎清一色都是吃喝玩樂，衫都唔多件，水着度日，就連更新社交網的頻率，一樣都是Hea！

已有兩個月未有更新社交網的王慧媛，昨日（15日）終於「上水」見人，網晒水着照派街坊，相中以比堅尼上陣的她，在泳池邊又坐又跪，豐乳飄搖，大晒「西樵大餅」。未知她是否也自覺太悠閒，她留言說其個人網站會有全新相集，並說承諾大家會頻繁地更新網站。話雖如此，發現這個分享個人美容及美食資訊的網站，其實根本未完成，很多欄目依然寫着「Coming soon」的字眼，而她說的全新相集也不見，只見有張穿粉紅比堅尼的相片，就連其朋友也忍不住留言反問：「說好的相集呢？雖然我也喜歡你那張粉紅水着照。」更有網友口痕講笑，指連晒身材都hea，簡直是把巨咪荒廢！