明星打工仔　珍妮花安妮絲頓「炒老散」做信差？

荷里活女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）在行內出名人工高，今年她接拍《老友記》的「重聚篇」《老友記：當我們又在一起》《老友記：我們又在一起》（Friends: The Reunion） 時被傳收3,000萬港元天價酬金！不過原來未入行前她亦是普通打工仔，為生計而做過唔少苦工！

珍妮花醉心戲劇，年輕時期曾是劇團演員。不過由於劇團純為興趣搵唔到食，所以當時她亦要「炒老散」幫補下生活。據知當時她做過餐廳侍應、髮型店學徒、電話推銷員甚至是辦公室的單車信差都做過！

近日珍妮花受訪就憶述當年做信差的辛酸史，她說：「我喺紐約做過一日單車信差，我放學後就喺廣告公司打工。我阿媽其實喺嗰度打工。為了賺錢，我會揾古怪嘅工嚟做。而有一日佢哋公司個單車仔冇出現，於是我接替佢。當時有員工問我識唔識踩單車？提醒你，我喺中央公園係可以踩到單車。只不過喺繁忙嘅紐約街道就難搞啲！不過我都膽粗粗應承，佢哋畀咗個大袋我。我真係唔知自己嗰日點樣生存到？我好似最後有幾程係索性搭的士完成整日嘅工作。」