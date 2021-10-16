東方日報C1：ViuTV換夫換妻玩出火　被轟3宗罪

由陳嘉倩、火火主持的ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》，邀請5對夫妻於節目中接受不同挑戰，10位男女藝人更化身「兼職情人」，大玩類似「換夫」、「換妻」遊戲，期間更有不少身體接觸，由於內容極之重口味，開播至今，惹來網民極大非議，並狂轟「3宗罪」，包括「不倫不類」、「歪曲道德」及「鏡頭過火」，不過有份參與節目的陳安立則否認，並大唱反調指節目有教育意義，因會令參賽夫妻重新認識對方，愈愛愈甜！

《賭命夫妻》於10月11日開播，參賽夫妻會接受不同類型的挑戰，最終獲勝者會贏得10萬港元，也許獎金吸引，5 對夫婦在節目中都可謂搏到盡，首集其中一個環節要大談性生活話題，5對夫婦被要求於白板畫上最合拍的性行為動作，主持火火亦提醒眾人只能畫火柴人，但因內容太露骨的關係，節目組最終將白板上寫的內容「打格」處理，連主持某些說話都加上「嗶」聲音，令觀眾睇到𢱑晒頭一頭霧水，並大鬧ViuTV一開始就不應將節目安排在晚上9時半播出，極之「不倫不類」！

除了開放大談性話題，節目組更安排多位男女藝人做「PTGF/PTBF（Part Time Girlfriend/Boyfriend）」，分別跟不同夫妻Dating，挑戰「換夫」、「換妻」遊戲，5位PTBF包括ERROR成員肥仔（梁業） 和193（郭嘉駿）、陳安立（Brian）、黎學勤（Jeffery）和黃奕晨（Dixon），與5位人妻展開浪漫約會，其中Brian與人妻Luna去沙灘遊玩，被指全程「眉來眼去」，氣氛曖昧，互搽防曬一幕，連主持火火都忍不住說「玩得太過火」、「擔心拆散人哋家庭」！

至於5位人夫的挑戰，亦甚具爭議，5位曾參加口罩小姐的佳麗李文潔（Liz）、張若錡（Angus）、羅翠雯（Mangie）、張凱莎及溫穎琦（Ollie）穿上火辣泳衣，與5位人夫大玩遊戲，當中不乏「胸壓」、「身貼身」的肢體接觸，由於畫面十分露骨，加上節目概念過於開放，連日來被大批網民狂轟，大罵節目「歪曲道德」及「鏡頭過火」！通訊事務管理局（通訊局）亦有收到有關該節目的投訴，主要認為內容鼓吹婚外情！

陳安立唔擔心拆散家庭

對於節目被圍插，主持陳嘉倩表示看過前晚人夫與「PTGF」玩遊戲一集，都有「滴汗」感，因她無參與該環節，故播出才知道，但她亦直言節目「唔係咁簡單」，並謂：「我之後參與嘅拍攝好多都係競技遊戲、婚姻輔導環節嚟嘅。」

至於被指與人妻Luna「過電」的陳安立，則表示： 「其實初頭搵我拍呢個節目嘅時候，我都覺得吓？玩咁大、搞人妻？但係拍落去，發現5對夫妻都好玩得，如果坐定定得個講字，好似婚姻輔導咁，就悶到冇人睇啦，係要畀啲難題、抉擇同誘惑，反而會有更多真性情同埋赤裸嘅感受。如果話節目會教壞人，我反而覺得有教育意義，佢哋都有透過今次嘅參與，去重新認識自己以及重新看待大家嘅婚姻關係。（擔心你拆散人家庭？）點會咁易拆散，只係拍咗1 日、半日，可能因為呢個節目，佢哋可以浴火重生，甜過以前！其實我哋幾個PTBF如果可以幫到人哋夫妻關係更加和睦，都幾有意義。」對於節目被轟3宗罪，ViuTV方面表示「不回應」。

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