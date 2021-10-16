賭命夫妻︱繼續踩界　人夫玩到「有反應」即被老婆摑

由陳嘉倩、火火主持的ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》邀請5對夫妻大玩遊戲贏取10萬元獎金，10月14號播出一集，節目組就安排5位人夫與PTGF拍拖，測試當老婆不在身邊時，他們到底能否把持得住，不過，當中28歲的Benson卻「吐真言」承認對「口罩小姐」Mangie有好感：「呢個女仔有啲地方好鍾意，好想主動進攻，但又驚按捺不住，唔想令佢唔開心。一定有真感情，掀起咗漣漪。」Benson的言行惹來網民強烈反感，並指他根本不愛老婆，並叫Benson「放過Ruby（Benson太太）啦！」

而10月15日播出的一集，Benson繼續同Mangie大玩曖昧，於船P上摸勻Mangie全身外，更出言挑逗，Mangie提到跌落海就算Benson想救都扯唔起她，Benson即指男人遇到Mangie都會「扯得起」，逗得Mangie笑不攏咀！

船P上，Benson更與其他參賽人夫大玩「鹽花遊戲」，拿水槍大射比堅尼外加白Tee的PTGF外，還要接受挑逗遊戲，冒住眼接受5位PTGF手口並用的挑逗，捱到最後冇叫停的便會得到2,000元獎金。5位PTGF本身已落足力挑逗，耳邊吹氣、摸大髀內側「乜都有」，但最刺激的是，後段秘密換回眾人的老婆來極級挑逗，5位人夫面對極踩界的身體接觸，通通冇嗌停，其中一對Dennis與太太Teris玩出火，Teris扮PTGF大玩食軟糖咀嘴時，Dennis有所反應，令Teris頂唔順咀完即摑老公一巴，然後爆喊離船！而備受批評的Benson在這個環節雖冇叫停，但都算冇激嬲Ruby，順利過度。

雖然事後，陳嘉倩與火火有跟Dennis夫婦交心對談，解釋船P以及夫妻間相處問題，但由於節目過於踩界，令網友繼續狂轟意識不良、色情：「成日着住比堅尼，摸嚟摸去」、「射白Tee好似睇緊AV片」⋯⋯⋯通訊事務管理局亦收到投訴指節目鼓吹婚外情，不少網民更直指節目應調往晩上11:00成年觀眾時段。