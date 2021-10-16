鄧小巧兩年收入有35萬仍然呻窮：呢行要帶錢返工

歌手認真唔易做，唔少歌手都要捱好多辛酸，而鄧小巧都唔例外，近日推出新歌《小島》嘅佢，喺社交平台發長文自爆曾想同大家暫別：「今年六月，我曾經打算11月開一個音樂會，和你們說暫別。後來因為種種的原因，覺得這個姿態太過無謂。因為要離開，其實不用大肆報道。回到2019年初，我覺得我在這個音樂路上走不下去。」

佢坦言「音樂使我貧窮」，自爆兩年收入只得35萬，即平均月入唔夠$15,000:「2019-2021中的兩個納稅年度，我的總收入大概只有$350,000。在這個要帶錢返工的行業，我自己如果沒有我家姐的扶持，我實在沒有辦法走下去，而我總不能讓家姐一直付出，就算她願意。直到7月，開始想如果我有能力做自己的音樂，不為暫別，不為任何的原因，只為喜愛，只為我想做甚麼歌，然後才決定我要做《小島》，一首平淡而溫柔的歌，是我的生活狀態。」

佢多謝一直以嚟幫過佢嘅人，包括客戶、無償付出嘅朋友：「甚至出錢出力哄騙我，讓我可以拍一輯照片的瘋子。現在的生活不那麼拮据，還可以省下一些金錢做自己喜歡的音樂，謝謝給我碌卡的工作夥伴，沒有你們，我實在沒法那麼順利和自在。」一眾圈中好友同網友即紛紛留言鼓勵佢，其中Kendy又笑言：「你嗰兩年賺得多過我！請我食雞煲！」