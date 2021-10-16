IB攻略：為何香港九成狀元都依靠外力？

IB Tutor 近年已經成為國際學校學生必不可少的高分秘訣，香港IB狀元接近9成的學生都曾經有找IB 補習幫手，好多家長都會問到國際學校的學費那麼貴，為甚麼還要出外找補習呢？

1.IB 成績拉「Curve」計算

IB學制不是像英國 A Level那樣用絕對分數 Absolute Score計算，而是Curve Based。絕對分數意思即是如果大家都考了90%或以上，大家都會奪得Level 7；但是IB 行的是Curve Based，如果同學A考了95%，而你是90%，你有可能因為競爭底下成為了低一級的 Level 6。正正因為拉「Curve」的原因，100個學生大約只有10-15個學生能夠奪得最高成績，所以如果要考試勝出，就需要額外找補習幫手。

2.IB科目較多

IB課程之所以受歡迎，因為學制全球認可，不論是Harvard還是Oxford，收生要求都有寫明IB分數的最低要求。但是取而代之的是，IB課程相對艱難些，比起英國A level 只需要讀最少3科，IB學生需要讀6科。根據學校進度，很多時候在考試前一周，學校老師才剛剛完成某個 Topic，學生已經要面對考試。所以筆者發現很多考得好的學生都是未雨綢繆，出外補習學定未來的 Topic，考試分數就可以有保證。

3.校內考試影響升學

最後就是IB的校內考試極為重要，不是DSE那樣最後的考試才計分，校內每個考試都會影響大學升學，即是我們經常說的預計分 Predicted Grade。如果學生校內考試非常差劣，就算最後IB大考成績多好，頂尖大學已經可以肯定會將你拒之門外。不少IB準狀元，一早洞悉IB的制度，為了可以穩定奪得良好的 Predicted Grade，就算自己的科目已經是Level 7，他們仍然會補習增強自己的信心和確保自己不會表現失手。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣