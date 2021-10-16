張鈞甯用4招踢走「拜拜肉」　紓緩五十肩有妙法！

講到Keep Fit減肥，相信減手臂係令好多人頭痛嘅問題，因為手臂粗望落就容易畀人感覺好肥，而手臂內側嘅「拜拜肉」就更加礙眼，咁要點先可以減瘦手臂，練出完美手臂線條呢？台灣女星張鈞甯出名係健身達人，之前仲因為瘦到連34B「咪咪」都縮水變「洗衫板」，惹嚟網民擔心！佢對於減瘦手臂相當有心得，佢教大家用4招減出手臂完英線條，踢走「拜拜肉」，仲可以紓緩肩周炎（俗稱五十肩）嘅痛楚添！

第1招：收緊手肩鬆弛位置

首先要準備瑜伽滾筒，針對運動後容易長肌肉同痠痛嘅後臂穴位，做前後滾動按壓，除咗可以紓緩繃緊肌肉，仲可以手緊手臂鬆弛嘅肌肉，解決工作後痠痛問題，每日來回滾動3分鐘，就唔再怕手臂愈練愈粗壯。

第2招：塑造手臂線條

針對做健身或游水後臂嘅痠痛同過於結實啂狀況，將滾筒同身體垂直擺放，之後將上臂肌肉倚靠喺滾桶上左右來回滾動，針對比較僵硬嘅部位，可以用另一隻手做定點加壓，深入手臂深處將肌肉推開，能有效練出手臂線條。

第3招：改善手臂內側「拜拜肉」

「拜拜肉」即係手臂內側嘅贅肉，當舉起手臂時就會相當礙眼，針對健身練唔到嘅內側脂肪囤積問題，你也可以藉由按摩嚟平衡！首先將身體呈趟臥姿勢，接着將手臂同滾筒相互交錯，同時前後滾動按摩手臂內側、下側的贅肉同肌肉，滾動次數就因應個人需要，過程中仲會有啲痠痛感覺。

第4招：紓緩肩頸僵硬

相信唔少打工仔都會遇上「五十肩」嘅問題，佢教大家放鬆肩頸小秘訣！長時間用電腦、玩手機，好容易引起手臂至頸椎整條筋骨、肌肉嘅痠痛，呢個時候你可以搭配滾筒加強按摩肩頸嘅肌肉，以側臥姿勢倚靠滾筒，將頸椎自然放鬆，舒展低頭嘅壓力之餘，亦能夠令僵硬嘅「五十肩」得到改善。