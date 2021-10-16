炒車相晒兄弟情　AK天衡＠ONE PROMISE冧豬慶生

人氣MIRROR成員Anson Kong（AK）同樂隊ONE PROMISE結他手天衡私下老友鬼鬼，喺音樂上仲已經合作過兩次，原來就連生日都只係相差一日，唔怪得之Friend過打Band！繼上年佢哋一齊慶祝生日後，前日喺天衡生日（15日）前夕，佢哋約埋成班朋友，包括MIRROR成員Alton、Frankie、ONE PROMISE隊員文廸、Anton同Sora等開生日Party，見兩個壽星仔齊齊切3個大蛋糕相當Happy，但就喺吹蠟燭嘅一刻被影低「炒車」醜照，擘大口得個窿令人發笑！事後AK Post相留言向天衡「示愛」︰「生日快樂，兄弟！也是我的老師，今年多謝你幫我寫咗兩首歌，繼續一齊並肩作戰，一齊有型、一齊炒車！愛你Tina！」

另外，天衡都有連出幾個Post「多謝」3位隊友輪流送出嘅「愛」，不過啲留言睇落似嫌棄多啲，認真抵死︰「嗰一刻我真係覺得好核突，呢班人真係會『賴』落我度，我一諗起三條脷、口水鼻涕喺我條頸或者頭髮或者塊面，我就即刻反胃，係真反胃！」古有「打者愛也」，今有「『賴』者愛也」，相信面露猙獰嘅天衡會全單接收兄弟們嘅「心意」。