李克勤首做導師即獲勝　旗下伍珂玥獲《中國好聲音》總冠軍

內地王牌音樂選秀節目《中國好聲音》尋日（15日）終於嚟到冠軍賽，首次擔任導師嘅李克勤旗下戰隊學員伍珂玥獲得《中國好聲音》2021年度總冠軍！有「翻版周慧敏」之稱嘅伍珂玥、賀三及李克勤合唱《月半小夜曲》迎戰，惡鬥李榮浩和王靖雯唱《Melody》、陳文非及導師廖昌永的《父親的草原母親的河》，以及汪峰戰隊的姚曉棠等組合。

到第二階段獨唱時，伍珂玥繼續唱廣東歌比賽，而她獻唱陳慧嫻的《飄雪》，其實佢係盲選時，已經開始用廣東歌比賽，最終陳文非被淘汰，剩下王靖雯及伍珂玥，進入最終對決，最後伍珂玥再唱出周慧敏的《最愛》打動評審和觀眾，獲得全場總冠軍。

在接受採訪時，李克勤坦言：「看到伍珂玥的演藝舞台也在慢慢地擴大，這不僅是她實力的體現，更是觀眾對她的認可，伍珂玥也是將在《好聲音》留下一筆濃重的彩墨，當然自己當初首選的時候也是眼光獨到，沒選錯人，一看她就有冠軍相，哈哈哈！」

伍珂玥想要霆鋒簽名

李克勤續說：「剛剛我還問他，奪冠后會不會擔心被觀眾忘記？要不要我推薦他去好友的公司，比如謝霆鋒等等，不過伍珂玥相當懂事，她告訴我，說喜不喜歡忘不忘記都是相對的，最重要的是有一顆音樂的心，還說現在最重要的是和戰隊的小夥伴一起慶祝，還催我要謝霆鋒他們的簽名，哈哈哈！」