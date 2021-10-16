賭命夫妻︱人夫Benson對PTGF有好感被網民鬧爆

由陳嘉倩、火火主持的ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》，邀請5對夫妻大玩遊戲贏取10萬元獎金，早前播出一集，節目組就安排5位人夫與PTGF（Part Time Girlfriend）拍拖，測試當老婆不在身邊時，他們到底能否把持得住，不過，當中28歲的Benson卻「吐真言」承認對PTGF Mangie有好感，結果惹來網民鬧爆，更洗版式指他根本不愛老婆Ruby。

Benson與Mangie在餐廳吃飯時提起一段往事，他說Mangie的外形以及氣質與一位前女友非常相似，言談間顯露出一絲的無奈：「佢係名流獨生女，好多好嘅食物同風景都係我哋一齊先有機會去，同佢一齊知道香港有另一種生活方式。我係公屋仔，簡單啲講就係錢，我襯唔起佢。經過呢段感情，有一段好長時間對社會階層嘅一切好反感。」Mangie則在旁開解Benson：「佢可能由頭到尾都冇以嗰個階層身份看待你，係你自己嫌棄自己。」

動了真感情

與Mangie相處以及深入對話後，Benson大讚對方好直認動了真感情：「呢個女仔有啲地方好鍾意，好想主動進攻，但又驚按捺不住，唔想令佢唔開心。一定有真感情，掀起咗漣漪。」火火提到他的老婆Ruby最驚就是他思想出軌，Benson竟說：「咁都冇計，可以點？諗完一輪肯返嚟先係『浪子回頭金不換』。結咗婚就係責任，責任係無論你鍾唔鍾意，都要去負擔嘅嘢。」他事後更直認：「我冇嘢需要懺悔，因為冇做過任何越軌嘅行為。不過亦都係因為依個原因，所以覺得好唔開心。」

Benson的一言一行惹來網民強烈反感，認為他根本不愛老婆「放過Ruby啦」，有網民說：「全世界都睇得出佢唔愛佢老婆，因為畀之前條女飛咗而娶一個佢唔愛嘅女人返嚟，仲要不停咁踩佢，唔會感恩同去愛佢老婆，把口狂話『責任』，我係男人都睇唔過眼！當婚姻淨低責任時，仲算唔算愛情？」