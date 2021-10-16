《魷魚遊戲》熱爆　攻陷全球

今個月全球最火熱話題一定是韓劇《魷魚游戲》，事關劇集上映不過1個月，已經吸引全球1.11億名觀眾收看，而且開播至今日日在社交網洗板、話題不斷，引起各地的模仿熱潮，甚至出現各式各樣的周邊商品。風頭之勁，真係唔講得笑！唔信？即刻列舉啲例子畀大家睇，等你一齊感受吓呢股「全球魷魚熱」！

劇中遊戲場景 出現世界各地

隨着《魷魚遊戲》熱爆全球，類似劇中的遊戲場景亦相繼出現於世界各地。先是韓國的梨泰院地鐵站，早前就變身為劇集的遊戲場景，結果吸引大批粉絲前往打卡。不過有別於劇中的血腥場面，「變身」後的地鐵站布置充滿童趣，通往出口的樓梯及牆壁都是滿滿的粉紅色，就像劇中的迷宮樓梯。站內更出現木頭人娃娃、裝獎金的巨型豬仔錢罌及粉紅色制服工作人員，置身其中就能沉浸於「遊戲現場」，難怪連劇中飾演脫北者姜曉的女星鄭浩妍，都忍不住穿着綠色運動服到場打卡。

除韓國外，東南亞一帶如菲律賓及香港亦出現一遍「魷魚熱」！前者在街頭擺放劇中巨大的「123木頭人娃娃」，有看過劇集的都知道戲中木頭人娃娃的眼睛有偵測功能，只要抓到在動的人，都會立刻無情射殺，場面極之血腥。所以路口擺放這個娃娃，絕對起到阻嚇作用，令路人不敢亂衝紅燈。至於香港亦唔執輸，位於旺角砵蘭街休憩花園，經翻新後變身迷人Pink花園，由地面、枱櫈到棋盤都變成粉紅色，跟戲中的粉紅色場景彩有幾分相似。

「魷魚熱」也席捲歐美等地，早前巴黎第二區亞歷山大大道便出現了一間為期兩天的《魷魚遊戲》沉浸式咖啡店。雖然要排隊4~6小時才能入內朝聖，但店內布置成遊戲場景：牆上畫有劇中的幾何圖形，工作人員也穿上管理者服裝和戴上方形圖案的面罩；到訪者更可玩打畫片遊戲和現場體驗椪糖，彷彿一秒就穿越到劇中世界。

周邊商品湧現

1.戲服變Cosplay首選：追完劇意猶未盡？不如在月底的萬聖節，Cosplay戲中的角色造型？劇集官網近日推出合共10件的客製化T恤和連帽衞衣，更加入客製化元素，包括：劇中服飾上的編號，衫上的圖形（三角形、圓形、正方形）、遊戲中的動畫圖案及英文或韓文字體等等，想變身為456、001、067和218參賽者，真係話咁易！

2.木頭人娃娃鬧鐘：123木頭娃娃除了識嚇人，原來仲有其他實際用途。有外國網友近日在社交平台分享自己製作的木頭人娃娃鬧鐘。從片段中可見當時間一到，娃娃就會緩緩轉過頭射出塑膠子彈叫他起床。此鬧鐘雖仍屬概念，未實際販售，卻已在網上引起瘋傳，十分誇張！

3.三眼仔椪糖：劇集大熱，就連在劇中出現的韓國傳統甜食－椪糖都變得炙手可熱。韓國雜貨店10x10近日就推出了一款「Toy Story椪糖組」，一組就有齊5種造型的壓模，包括：三眼仔、三眼仔乘坐的火箭及飛碟、Andy房間中的白雲及星星圖樣及小鐵盤、小鍋子等製作器具，讓大家易體驗椪糖遊戲的風味。

同場加映：《Running Man》都湊熱鬧

連韓國人氣綜藝節目《Running Man》在新一集（10月17日播映）都湊熱鬧惡搞《魷魚游戲》，並將節目的遊戲改名為「八爪魚遊戲」。從早前釋出的預告可見，穿上紅衫的工作人員遞上印有三角形、圓形及正方形符號的邀請卡後，換上綠色運動服的《RM》成員就置身於劇集場景般的環境，要挑戰遊戲過關。當中他們更重玩了劇集中的拔河遊戲，而成員之一的全昭旻更自稱是戲中的「韓美女」，十分搞笑！