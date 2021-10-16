林允跑4場騷最愛「變幻球」　豪晒咪咪竟被網民嫌棄

身為周星馳愛將的「美人魚」林允近年人氣和吸金度有增無減，更是品牌寵兒，單在本周內已先後被邀請出席四個公開活動，其中一天更是要連跑兩場。曝光率爆燈的她十分識做，要性感有性感，要型格有型格，不是騷胸就是晒腰，事業線可長可短，「咪咪」更是可大可小，私藏「鬼影變幻球」，美人魚晒「美人乳」！

在本周二（12日）林允以「Pink Lady」造型以低胸裙上陣，在上海出席時尚活動，明顯她十分滿意一身性感打扮，看她網晒多張對鏡自拍的索相便知，相中的她完全掌握性感秘技，烏前一夾，深長事業線一覽無遺。最搞笑的，是大會本來頒發「最具商業價值女藝人」大獎給她，但她錯手拿了歌手劉逸雲（Amber）「實力女歌手」的獎座，事後知「拎錯獎」的她發文，笑稱要努力當實力女歌手。

翌日（13日）林允繼續發動「胸戰」，以紫色吊帶低胸裙，迎戰上海時裝周另一活動，長腿酥胸應有盡有。直至昨日（15日）終於讓「咪咪」抖抖，並「變招」以小背心配熱褲改為騷腰晒長腿來維持吸睛度，不過「咪咪」只休息半日，又要「營業」，因林允晚上出席美妝活動要以低胸晚裝上陣，不過為配合高貴優雅形象，就比之前收斂，只騷香肩及事業線線頭。

以清純見稱的她，四連環出招，禾桿冚珍珠，網民驚訝她原來是有料之人，狂讚又索又靚，更笑言她「大個女」，現在真的蜜桃成熟時，但卻有不少網民嫌她露得太多，更反問：「美人魚的林允，不是很平嗎？」認為她以清新打扮會較好，不適合爆乳。