2.8億超跑列隊慶生！林志穎宣布兒子會「封臉」

台灣不老男神林志穎昨日（15日）47歲生日，其太太陳若儀（Kelly）及一班好友們，深知他熱愛賽車，故在台北的賽車場為他搞生日派對，現場有總值逾2.8億港元、共50架超跑列隊，氣場甚勁！原來因很多車友未能參與派對，故「以車會友」，派出他們收藏的名車前往派對助陣。而林志穎的三個兒子更即場獻藝，長子Kimi彈琴，一對孖仔唱歌，加上陳若儀找來台灣天王周杰倫、林俊傑及林心如等紅星錄製生日祝福短片，這個派對當然令林志穎十分難忘。

在林志穎網晒的照片中，見到12歲的Kimi已長得十分高大，跟林志穎差不多高，不過為保私隱，Kimi和弟弟們的樣子均被以獅子圖案遮蔽，林志穎宣布即日起兒子會「封臉」，不會再把他們的容貌曝光，希望他們享受正常人的生活。林志穎留言：「謝謝大家的祝福！原本是正常的練習賽道日，沒想到車友、好友跟家人們來給我驚喜提前幫我慶生，還特地把車房布置燈光音響，請DJ和主持人炒熱氣氛，也讓我圓夢能在賽道上切蛋糕，謝謝Kelly製作了感人的影片，哥哥彈鋼琴祝福，雙寶唱歌，藝人跟好友們的祝福和以前過往的生日照片結合，真的很開心，也祝願大家都健健康康幸福美滿喔！」