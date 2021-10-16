爆選美辛酸史　李荷妮被嫌生得太高曾諗過放棄做演員

賣座韓片《炸雞特攻隊》的38歲女星李荷妮，最近在SBS劇集《One The Woman》中首度挑戰一人分飾兩角，演技大受好評，而劇集收視後一直高企，首播便錄得8.2%的平均收視，第7集更升至15%的新高。除了演技之外，她的身材亦十分有睇頭，但原來曾因為外貌和身形而受到批評，以為無緣做演員。

曾在韓國小姐競選奪得冠軍的李荷妮一直十分注重健康和身形管理，更曾堅持食素多年，她在接受雜誌訪問時曾公開自己既健康又樂觀的秘訣：「崔仁哲教授在《幸福論》的講議中說過『要變得幸福，就要做運動』，這是事實，身體的空間變多了，就可以盛載更多東西，能夠支撐李荷妮的就是結實的身體。」她又指每天的開始很重要，會把握時間在早上做運動和瑜伽：「一天有好的開始，那一天就會變得更充實。」

不過近日她亮相網上節目《文明特急》時就透露曾因為身形而受人冷眼：「我在2006年參加韓國小姐時，身邊一個做運動的朋友都沒有，大部分都是皮膚很白淨的，而我就曬到好黑，大腿也有肌肉，現在大家都會說很帥氣，但那時候大家都說『佢搞咩呀？』，還有人叫我行路不要行得那麼威風，要行得欺文點。」

她指20多歲覺得生活有好多束縛，她亦因此想過放棄做演員：「有人說我長得太高不適合做演員，亦有說酒窩不好看，整容醫院更打電話來說可以幫我弄走它。」談到最近大家都很注重健康管理，亦開始對素食有興趣，李荷妮就表示好高興：「從前每當我說起『健康』，大家都會冷淡地說『就只有她重視健康嗎？』，現在可以大大方方地這個話題，真的很好。」