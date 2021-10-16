WhatsApp私隱新功能　記得一定要開！

WhatsApp幾乎是大家每日必用的通訊App，有私隱風險的話都幾大件事！以往大家將WhatsApp對話，經由Google Drive或iCloud進行備份，但備份內容其實未經過加密。所以WhatsApp最近就新增針對備份的「端對端加密備份」功能，設定備份密碼選項後，日後還原備份時就需要輸入相關密碼才可以還原對話。想知實際操作過程，咁就要睇片喇！

Samsung Galaxy Z Fold 3相信大家都見過甚至正在使用，內地剛宣布推出以Z Fold 3作為設計藍本的新機W22 5G。依舊用上摺疊設計，原有的7.6吋內屏幕以及6.2吋外屏幕仍然保留，但機身背板就換上黑色陶瓷物料，鉸鏈位置亦換上金色珍珠紋，並於主鏡頭下方刻上立體的「心系天下」4字。呢部新機定價更非常驚人，影片內揭曉定價及出貨日期。

Samsung於8月初曾舉行Unpacked發布會，當時就發布兩部摺屏電話。事隔兩個多月再有Unpacked Part 2發布會，將會10月20日香港時間晚上10時進行網上直播。留意官方宣傳片，片中由多個顏色方塊拼合成四方形，外媒就估計今次發布會可能會推出Z Flip3新配色又或者中價新機S21 FE，相信產品會色彩繽紛。