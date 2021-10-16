MIRROR 12月騷冇得買飛　要「癲價」消費先入到後台

超人氣組合MIRROR成員Anson Kong、Anson Lo、Edan、Ian、Jer及姜濤將喺12月合體開騷，消息一出即掀炒飛熱，當時已經有傳2張門票已經炒至$23,000，點知今次主辦單位竟然轉玩消費儲分換飛，冇得真金白銀買飛入場睇，估唔到依然被網友喪鬧！

主辦單位尋日（15日）喺社交平台公開3個換飛方法，第1個係喺指定期間內消費現金淨額每滿100蚊，就可以得到一次抽獎機會，得獎者會獲得入場同綵排門票以及限量海報各2️張，獎品共50份。點知第2個方法即出事，雖然獎品係有得兌換入場門票以及限量海報，更可以走入後台同MIRROR 6子合照，不過竟然係要喺指定期間內憑100,000積分兌換，有「鏡粉」即激動喪鬧，因為要獲取1積分先要消費10蚊，計計數100,000積分即係要消費100萬港元，「癲價」見偶像真係要成副身家拎出嚟！

就算主辦單位指可以用合作夥伴消費Mode以2蚊消費換取1積分，入場門檻都最少20萬，唔怪得鏡粉失控留言勁鬧「離地」，出動天文數字睇騷簡直係難以置信。