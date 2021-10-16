惹味東南亞菜　開胃清爽

秋日颱風來襲，成日落雨濕漉漉的，濕氣重周身唔自，間接影響胃口。這個時候不妨來點惹味香口的東南亞菜式開開胃，無論是新加坡、馬來西亞或泰國菜，在本地都有大量捧場客，滿滿鑊氣和美味，即時提升食欲。

新馬特色套餐

馬來西亞和新加坡的美食各有特色，若然將兩地的菜式融合，又會有甚麼效果呢？灣仔Bibi & Baba剛推出全新的「Off-Menu」套餐，就混合了兩地的菜式。當中包括烤沙嗲、蝦棗、參巴魔鬼魚、新加坡胡椒蟹和麥片大蝦，主食可選擇巴東牛肉飯、海南雞飯或炒貴刁，最後來一客清甜的娘惹冰，味蕾即時變回清新。若想品嘗這個套餐的話，記得要48小時前預訂，而且最少要有6位客人，適合和親友開心分享。

泰菜系列

善變的香港人，在飲食方面三心兩意，很多餐廳都特別提供多地菜系。中環亞洲菜系餐廳J.A.M. ，除了有新加坡、越南、韓國和廣東菜，近日全新推出泰國菜系，首先登場的就有泰式炸蝦餅、泰式燒豬頸肉、泰式燒雞椰漿飯、香葉肉碎炒飯和斑蘭椰子芝麻湯圓等美食，之後還會陸續加入不同的菜式和特飲，想吃泰國菜又多個地方選擇。

泰北好滋味

位於金鐘的THAI BASIL有逾20年歷史，素來備受泰菜迷、尤其是泰北菜迷所喜愛，餐廳早前搬到商場另一樓層，並以全新面貌帶來多款泰北風味美饌。新店以鮮艷色彩為主調，配上特色燈飾及淺木色裝演與綠色植物等交織出泰國悠閒度假色彩。菜單加入多款新的泰北菜及保留經典受歡迎菜式，新泰北菜餚有燒茄子青蘋果沙律、冬蔭蜆湯、香茅香草炒泰式滷水豬手、燒原個椰菜花配青咖喱及椰子三式等，風味十足又清新惹味。至於新菜式，則有酸辣泰薑龍蝦湯、慢煮加拿大牛肋骨紅咖喱及蕉葉香辣烤桂魚等，除選用泰國香料及食材外，用料、配菜、擺盤及風味上都帶來驚喜！