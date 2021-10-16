Anson Kong生日願望想買樓　Lokman想開Studio畀人表演

人氣組合MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）及楊樂文（Lokman）今日現身品牌活動，吸引數百粉絲撐場，今日適逢AK的29歲正日生日，獲粉絲送上蛋糕及全場大合唱生日歌為他慶生。

AK表示生日會在工作中度過，再回家吃飯，問到生日願望？他說：「大家身體健康，呢個好重要，因為近2年受咗好多傷，希望手指快啲好番。（會唔會想買樓？）呢個係每個香港人嘅願望，希望努力達到。」他的粉絲在多區設有其生日應援打卡位，他稱前一天晚上到了位於旺角的商場打卡：「我等個商場閂咗門先去，見到入面個展覽好靚，我嚟緊有工作在身，所以未必可以去晒咁多個地方打卡，但我拍咗片多謝粉絲。」

講到工作，Lokman透露其主演的劇集《IT狗》將下月在香港亞洲電影節首播2集，到明年才正式播映，他與AK將於下年拍攝一套新劇，以青春活動為主題，問到會否跟他擅長的跳舞有關？他笑言：「今次未必，可能再遲啲，我同公司反映吓。」

另外，AK推出的自家服裝品牌今日正式發售，他稱這是今年想做的其中一件事：「個牌子係我同朋友合作，品牌同我同一日出世，咁就好易記。（係咪賣得好好？）我未睇數據，收到好多人支持。（你哋好多成員都有出時裝，大家爭生意？）唔會，我哋出嘅產品有啲唔同，而且大家可以合作。（仲想搞咩生意？）冇乜，因為我已經有個跳舞學校。」Lokman就想開一間Studio可以讓人演出及跳舞。