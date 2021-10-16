《嫁到》人妻返晒香港！陳貝兒約飯局：我相信緣分

藝人陳貝兒主持之無綫紀錄片《無窮之路》大獲好評，更一度登上熱搜，內地網民一致讚好！其實以前陳貝兒主持嘅節目都好有保證，好似《嫁到這世界邊端》系列，都係佢嘅代表作。

緣分嘅嘢真係好奇妙，世界各地嘅人妻最近都返咗嚟香港，陳貝兒知道後就相約食飯，原來節目完結後，佢哋一路都保持住聯絡，甚至有個「WhatsApp group人妻大聯盟」一齊吹水。貝兒就喺社交網放上飯局合照，場面非常壯觀，有大人又有細路，貝兒留言話：「同各地人妻世紀同框，感覺好夢幻！其實《嫁到》我嚟講從來都唔單只係一個節目咁簡單，我相信緣分。緣分將佢哋同老公相隔多麼遠都拉埋一齊，而因為一個節目嘅緣分，亦令五湖四海咁多輯嘅人妻相知相識。拍攝之後其實我哋都有繼續保持聯絡，甚至開咗個WhatsApp group人妻大聯盟，group 入面有成20幾個人，好熱鬧！大家身處不同國家，不同time zone，所以每當瞓唔着半夜三更想搵人傾吓偈嘅時候都總會有人應機。我哋一班港女互相打打氣吹吹水，黑夜從此吱吱喳喳充滿愛。

今次難得非洲人妻Serena，意大利人妻Karen，摩洛哥人妻小霞，同埋新疆人妻 Grace 都返咗嚟，當然要台前幕後出嚟食餐好嘅 green dinner！傾吓偈見吓面。其他人妻、等你哋返娘家呀！」