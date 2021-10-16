ViuTV新一代吉祥物登場　2022年節目晒冷！

ViuTV將於今晚（16日）播映特備節目《ViuTV 2022》，全台藝人出動「大晒冷」，向廣大觀眾率先預告來年的節目及劇集！

繼劇集《二月廿九》、青春勵志劇《男排女將》及香港版《大叔的愛》後，2022年ViuTV將強勢推出5套重頭劇，當中包括《i.SWIM》，該劇講述兩位青年泳手，展開一段亦師、亦敵、亦友的競賽，一場「天賦」與「努力」的較量，劇中一眾年輕演員呂爵安、魏浚笙、王智德、黃奕晨、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）；運動勵志喜劇《季前賽》，該劇則以關於街頭籃球為故事，劇中主演姜濤、陳卓賢、193、梁業亦親身簡介新劇；至於劇集《冥冥之中》則以死神公司為背景，題材突破新穎，劇中演員有陳嘉倩、駱振偉、吳啓洋及王頌茵等；《IT狗》以一群IT界另類精英為主幹，講述他們的奮鬥血淚史，劇中演員楊樂文、陳瑞輝及余逸思現身簡介劇集；《反起跑線聯盟》講述一對堅拒成為怪獸家長的父母，劇中演員強尼、練美娟、梁業及李炘頤亦親臨現場簡述故事。

Sound Bear升呢做高層

除了介紹新劇，ViuTV亦介紹新一代吉祥物Sound Choice（生菜），並指Sound Bear（生啤）自2017年成為ViuTV吉祥物，至今已升呢做高層，日理萬機，處理吉祥物業務漸覺分身乏術；適逢《全民造星IV》女團海選現場，駭然發現有一身形樣貌跟自己不相伯仲的女參賽者，驚喜若狂，即運用權力請花姐出手，撓過所有行政手續，招攬成為ViuTV新一代吉祥物，取名Sound Choice。

而《全民造星IV》即將於11月1日隆重首播，一眾女參賽者演繹全新Remix版本的《前傳》，為是日活動展開序幕。男子組合P1X3L夥拍七仙羽師傅首次公開演繹《OMG》，以唱跳及Rap吸引住觀眾的眼球；而陳葦璇（Kira）及張右雨（Gloria）均以亮眼個人表演震懾台下觀眾；而人氣男團MIRROR及ERROR亦分別會上現身演繹團歌《BOSS》及《我們不Chok》，將現場氣氛推至頂峰。