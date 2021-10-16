黎諾懿太太佗B動作靈活　陳百祥封執雞王！

由李思捷主持無綫遊戲節目《思家大戰》，將於明晚（17日）播出第七集，該集參與嘉賓有由陳百祥、狄易達、何浩文、王子涵及崔建邦組成的「至叻隊」，以及由黎諾懿與太太李潔瑩（Nicole）、李丞責、楊潮凱及戴祖儀組成的「六神合體」隊。黎諾懿自我介紹時，解釋「五人隊」之所以會叫「六神」，是因太太身懷六甲。思捷隨後向黎太Nicole派「禮券利是」，原本「嘴Gel Gel」的黎諾懿即「變臉」賣口乖狂向思捷講多謝，獲思捷「加碼」。而黎太Nicole雖然挺着巨肚登場，但不但動作靈活，且十分精靈，不愧為成功男人背後的女人。

狄易達晒舞功

由於本集嘉賓不單止玩得，還打得又跳得，故場內場外均十分熱鬧。是集暖場位都十分精彩，先有憑電影《鴨王》為人熟悉的何浩文，身手不凡的他教思捷打拳，有姿勢有實際。再來是《盛．舞者》導師狄易達，熱愛街舞的他，亦趁機向現場觀眾大展身手，跳至興起時更除掉外套繼續「原地轉」，單看照片也讓人熱血沸騰。

是集亦先後誕生了「開放王」、「烏龍王」以及「執雞王」，當選者分別為楊潮凱、李丞責及陳百祥。向來「乜都夠膽講」的潮凱，搶答問題時先後大講「性能力」、「下體」及「偷食」；而李丞責在搶答問題期間，未知是否因為太緊張，竟冇跟遊戲指示「撳鐘」、反而「拍枱」搶答，令思捷忍俊不禁；至於每條問題都先輸「先機」的「至叻隊」，則全靠陳百祥一再「補答」成功贏回不少分數，「執雞王」可謂實至名歸。