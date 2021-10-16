本日日本：《鬼滅之刃》登陸晴空塔　跟炭治郎高空打卡

話題動漫《鬼滅之刃》於去年上映劇場版後受歡迎程度有增無減，加上第二季「遊郭篇」亦即將播出，相估亦會帶來另一波熱潮。而《鬼》在日本的相關活動亦一浪接一浪，於10月21日至2022年1月20日會與東京晴空塔合作，於距離地面450米的「天望回廊」及「天望甲板」舉辦名為「向天空許願」的企劃！會場分為7個部分，其中最有睇頭要數展示裝飾部分，由踏入電梯開始即被《鬼》登場人物的羽織圖騰包圍，而出電梯後的迎接區域有等身大的角色展板及場景供拍照，之後走到天望回廊則有各個角色的詳細介紹，而Floor450 折返區還設有可讓粉絲入內拍照的禰豆子木箱主題布置，同區亦於牆身寫上及播放主角們的經典台詞，而到了451.2米的最高點「晴空佳境」更可以購買紫色緞帶寫上心願及綁好，營造疑似紫藤花的景象。

另一焦點有於天空回廊Floor445可與炭治郎等角色拍攝合成照，還有於Floor350的「SKYTREE ROUND THEATER」會於特定時間播出《鬼》動畫，讓粉絲們可再次感受動畫的震撼力。而晴空塔官方吉祥物「晴空塔妹妹」亦會以禰豆子的打扮，與一眾遊客互動。活動期間，東京晴空塔也會有竈門炭治郎、禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助、胡蝶忍、煉獄杏壽郎與宇髄天元共七種顏色的亮燈。 當然不少得各款聯名料理及周邊產品，又食又買大滿足！