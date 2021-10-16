琳琅滿目自助餐　開心盡情食

疫情期間，宅了一段長時間，最近感覺疫情稍緩，加上不少餐廳食肆成為C、D飲食區，合資格的巴絲打就可以4人以上聚餐，甚至與親友團聚，而酒店自助餐更是不二之選，搜羅幾間全新自助餐畀大家揀，開開心心、大吃大喝歡聚。

食好西心情好

位於旺角東帝京酒店的花月庭，早前推出了「Good Food Good Mood」自助晚餐而大獲好評，最近再下一城，於即日至12月15日推出變奏版的Delight Food Delight Mood「盛饌．悅綻」自助晚餐，除用上矜貴食材包括花膠、龍蝦、麵包蟹、鴨肝等入饌外，還加入一系列時令的菇菌，如姬松茸、舞茸、椎茸、松草花等炮製出火炙芝士菌皇醬鮑魚、燒雞卷釀松茸椎茸醬伴野菌燒汁、黑醋猴頭菇、蠔皇舞茸椎茸雞煲、花膠松草花龍脷柳、黑松露金菇松草花炒麵等。另有冰鎮海鮮、刺身壽司、即開生蠔、鐵板蒜香野菌醬牛油波士頓龍蝦、即煎鴨肝伴杧果味噌汁等，款式多不勝數。餐廳更設即煮野菌意粉區，備有白靈菇、猴頭菇、繡球菌、金菇、松草花及本菇供選擇，大廚會加入蒜蓉炒香，再配上牛肉肉醬或白汁雞皇醬汁煮意粉，意粉款式更設全新的黃豆意粉，香氣逼爆全場！於星期一至四享用全時段自助晚餐，每人更可額外獲贈火炙芝士菌皇醬鮑魚一客。

Kimchi迷必試

喜歡韓國文化及美食，尤其是Kimchi的話，就不要錯過香港沙田凱悅酒店由即日12月8日推出的「韓宅‧渡假Stay-K-tion」，以韓國文化為主題，包括韓國美食及於特定日子舉行的市集、韓國流行舞蹈及傳統韓國米酒工作坊等；當中重點推介於午餐及晚餐時段供應的「特色滋味韓風Kimchi自助餐」，使用的Kimchi特別與aT韓國農水產食品流通公社合作，用上韓國直送Kimchi，包括白菜Kimchi、青瓜Kimchi、蘿蔔Kimchi及魷魚乾Kimchi 4款前菜，還有堅果魚乾、乾式鮮蝦芥末蛋卷等，熱葷則有韓式燒牛肋骨、辣醬燒雞、Kimchi香焗鯖魚、辣醬Kimchi炒豬腩肉，還有滋補的人參雞湯等。品嘗「特色滋味韓風Kimchi自助餐」多種韓國滋味之餘，將照片上載至個人IG帳戶設定為公開及標註 #kimchihk，直接發送訊息至@atcenterhktw帳戶，更可獲贈超市禮券乙張（價值HK$100），名額100個，截止日期至12月8日。

即席煮意大利飯

有無試過自助餐有即製龍蝦意大利飯呢？真係好少有！而尖沙咀馬哥孛羅咖啡廳由即日起至11月推出的國際佳餚自助晚餐，由新任大廚羅國興帶領的團隊，就特別於美食專枱加入即席烹調香氣四溢的龍蝦意大利飯及即切烤牛肋骨和香烤羊架。另有多款冰鎮海鮮包括時令生蠔、龍蝦、青口、翡翠螺及凍蝦等，每位客人亦可無限添飲汽水及指定啤酒。