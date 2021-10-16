無綫首個男男配真人騷　監製王賢誌預咗畀人鬧

無綫破格製作首個男男配真人騷節目《仔仔一堂》，並定於下月（11月）在J2台播出，身兼監製及主持的王賢誌（Vinci），日前於社交網分享首日拍攝情況，拎住香檳自拍的他寫道：「本人電視生涯最重要的一章，香港電視史上最破格之嘗試。」更Hashtag「仔仔一堂」。

該節目將有10位來自各行各業，年齡介乎20多到30多歲的單身同志，位位均高質素，如社交網有10萬Followers的「網紅」藍源瑋、「嫩版王浩信」Louis、廚神楊平等。Vinci接受東網訪問時一直想為同志發聲，故節目構思早已在腦海：「同志婚姻合法化唔容易，如果大眾接受會好啲，所以同曾志偉、C君講完之後，佢哋都好接受，可以講係一拍即合，因為佢哋都想做前衞啲嘅節目，所以畀好大支持。」他更指親身上陣揀參加者，雖然最後能否成功仍是未知之數，但節目除了真人騷配對，還會帶出正面訊息，他說：「節目會去探訪老年同志，聽佢哋講艱苦經歷，我自己係過來人，39歲先開始拍拖，中間經歷好多，明白搵另一半唔易，所以呢個主持位非我莫屬，同埋對台《大叔的愛》都咁多人接受，希望透過呢個節目，會更多人接受同志。」

問到為何不向ViuTV招手？Vinci坦言：「無綫嘅平台可以影響大眾多啲，令大眾對同志滲透力好啲。（ViuTV個《賭命夫妻》節目入面參加者玩出火，自己擔唔擔心會對參加者動情？）我大過佢哋好多，生得佢出，唔擔心，本身都識好多呢啲朋友，要動情一早動咗。（有同志藝人嘉賓？）研究緊，唔一定上嚟要承認係同志身份，都係分享多啲，其實個節目出街預咗畀人鬧，但我只想話畀同志聽，佢哋應該Proud of Gay，想佢哋走出衣櫃。」