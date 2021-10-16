葡萄《聲夢》學員！谷婭溦認被無綫忽略

歌手谷婭溦為歌唱比賽決賽擔任評判，她笑言準則是不要有嚴重失誤就可以：「但頭先聽幾個都好似有失誤。（咁咪好難揀？）同事叫我唔好面露奇怪表情，因為我好多時會將表情擺晒上面，驚我太嚴格，所以想我放水。」工作方面，她透露會參與無綫與內地舉行的新唱歌節目，節目會先在香港舉行，明年年頭就會返內地。

而講到《聲夢傳奇》一班學員備受力捧，問到可覺得自己被無綫忽略？她坦言：「少少！（唔開心？） 我唔係一個好運嘅人，成日都爭啲，次次有啲機會就會有新一批，不過都唔緊要嘅，呢行唔係講行到幾高，而係講行到幾耐。」她續笑言：「所以希望靠新節目啦，我會好好準備，到時一鳴驚人，我唔係最好運嘅人，但就係最努力，希望有結果。」

黃翊見靚女會手鬆？

至於同場的黃翊也是擔任評判，他表示當年參加歌唱比賽，評判都是較婉轉溫和表達意見，但現時參賽者一上台，電視唱歌節目評判就會連珠炮發批評造型、髮型等。他又謂對住不同年紀的參賽者會有不同風格：「如果後生嗰啲我會嚴格啲，因為進步空間比較大，但如果年長啲就會溫和啲。」問到對住靚女參賽者可會加分？他笑言：「梗係會，聲色藝俱全，如果唱得好聽但外表差少少都想擰轉台唔睇，行出嚟靚已經贏咗一半，加埋歌藝，靚點都有着數。」工作方面，他透露11月尾會在旺角麥花臣場館開騷，相隔3年再開騷，本身想再早些開，但疫情關係遲遲未能開到，今次很開心得到老闆及粉絲支持。