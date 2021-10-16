最英俊小王子︱朱敏瀚同張潔蓮重演24年經典場面

無綫綜藝節目《童你一起長大了》，並由資深兒童節目主持譚玉瑛、黎芷珊等擔任主持，最新一集以「童尋無限可能」為主題，繼續為觀眾盤點歷年兒童節目經典角色之餘，還找來當年的「呼拉圈小人類」陳歷恒分享其呼拉圈世界之路，蓋世寶更乘機向譚玉瑛「挑機」，相當好玩。

今集驚喜位，是去年的「飛躍進步男藝員」得主朱敏瀚，小時候已相當得意，並於24年前曾當選「最英俊小王子」，並接受了當年兒童節目主持張潔蓮訪問。今次朱敏瀚現身《童你》錄影廠，並跟張潔蓮重演昔日經典場面，2人數度忍不住笑；難得的是除了朱敏瀚與當年一樣「英俊」，張潔蓮相隔24年亦完全沒有變老。

「爆Show王」並非譚玉瑛

當年經典兒童節目角色「叉燒包」黃智賢與「漢堡包」梁詠琳亦有亮相，沒有訓練班根底的黃智賢，透露當年全靠兒童節目及青少年節目主持的多方位實戰經驗，才為其演藝路奠下良好基礎；他又爆料指真正的兒童節目「爆Show王」並非譚玉瑛，而是另有其人！而十多年前已返回美國生活的梁詠琳，則透過視像與昔日拍檔重聚，她好像比以前更後生，令人驚嘆一眾兒童節目女主持為何如此保養得宜。