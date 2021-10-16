Anson Lo五劇被飛　新歌涉抄襲韓團NCT成員MV

ViuTV今晚（16日）播出2022年節目巡禮，並介紹來年５部強勢劇集，男團MIRROR多位人氣成員姜濤、呂爵安(Edan)、陳卓賢(Ian)均有孭飛劇集，反而憑港版《大叔的愛》上位的Anson Lo卻「榜上無名」，令人大感意外！

ViuTV全台藝人和歌手大晒冷，拍攝特備節目《ViuTV 2022》，向觀眾率先預告來年的節目與劇集，繼劇集《二月廿九》、《男排女將》後，明年ViuTV將強勢推出5套重頭劇，當中包括由MIRROR成員呂爵安(Edan)、魏浚笙、黃奕晨等主演劇集《i.SWIM》、陳嘉倩、駱振偉等主演以死神公司為背景之劇集《冥冥之中》、MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、陳瑞輝及余逸思主演劇集《IT狗》、強尼、練美娟、梁業及李炘頤主演的《反起跑線聯盟》，而當中最矚目的當然是由姜濤、陳卓賢（Ian）、ERROR的193（郭嘉駿）以及梁業（肥仔）主演的偶像劇《季前賽》！

Anson Lo不只被五劇集飛出局，有讀者爆料指他《Megahit》的MV，涉抄韓團NCT成員泰籍歌手TEN《Paint Me Naked》MV，而2人MV亦出現撞衫情況，對此MIRROR經理人公司表示：「撞衫啫，冇聽過話個MV似。」對於Anson Lo「5劇被飛」，MIRROR經理人公司方面表示：「節目巡禮唔會講晒成年嘅劇集計劃，只係其中5部啫！」