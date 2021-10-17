【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月十二戊戌木建日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：建造、會友、修廁

忌：詞訟、置業、買地

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座

事業運平平，求職轉工的時機未到，宜忍耐。

金牛座

未能憑過去的經驗處理眼前問題，沮喪不已。

雙子座

工作運不錯，惟投資方面不宜作出重大決策。

巨蟹座

精神差，做事提不起勁，趁周日好好休息吧！

獅子座

趁周日參加聯誼活動，有望打破感情悶局！

處女座

能將慳家本色發揮到極致，多用灰色助開運。

天秤座

財運佳，但購物要有分寸，切勿洗腳唔抹腳。

天蠍座

單身者適宜獨處，盲目追求桃花易失敗收場。

人馬座

人緣不錯，如有需要不妨找人助你排憂解難。

山羊座

到自己感興趣的博物館參觀，對身心都有益。

水瓶座

易獲得滿足的一天，外出閒逛或許會有艷遇！

雙魚座

心情煩躁，別躲在家中，不妨出外閒逛散心。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）蛇 正財旺

（跌）牛 遇小人

鼠

吉星高照，貴人助力強，生活稱心如意。

牛

諸事不順，易被小人陷害，信心受打擊。

虎

人氣上升，多與別人互動，百利無一害。

兔

人算不如天算，謀事多阻礙，令你氣結。

龍

是日沖煞，工作極忙碌，讓你焦頭爛額。

蛇

正財運旺，為事業付出勞力，不會白費！

馬

充滿正能量，無憂無慮，成功就在眼前。

羊

事業運非常好，在職人士應順勢加把勁。

猴

幹勁十足，遇到問題時也能應付自如。

雞

社交運強，多與身邊人交流，獲益良多。

狗

壓力沉重，晚上心情更差，易亂發脾氣。

豬

笑一笑，世界更美妙，有助提升人緣運。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

破相會影響運勢嗎？

無論是貪玩抑或意外，臉上留下疤痕，在面相中算是破相，對人的運勢有所影響，至於哪些部位的疤痕會影響到人的運勢？

1.額頭有疤

額頭是官祿宮（又稱事業宮），與人的運勢有很大關係。額頭有疤痕的人，早年運勢不利，多阻滯，事業運差；需要提高自身的修養及素質，盡可能避免與他人爭執和付出更多努力，運勢方可回升。

2.鼻子有疤

鼻子為「財帛宮」，即代表人的財運、發財機遇等。鼻子有疤，「財帛宮」受損，即代表財庫破損；此類人難以聚財，不適宜接觸和錢銀有直接關係的工作，更不適宜做生意，宜腳踏實地工作，才能有點收穫。

3.眉毛有疤

俗話說「眉開生運」，意思是指眉毛長得好，運勢才會好，而眉毛在面相學中被稱為「保壽宮」或「兄弟宮」，主管人的健康、壽命、感情等等。眉毛有疤痕的人，首先會在人際關係上遭受很大影響，易跟家人、朋友產生矛盾，婚姻運勢比較坎坷，其次健康運亦欠佳，可考慮佩戴有框眼鏡來進行化解。