阿倫加持！李克勤《好聲音》造王：超超超額完成

李克勤首任導師即點石成金，加上邀得譚詠麟（阿倫）「加持」，在內地歌唱真人騷成功打造總冠軍伍珂玥，其「國民奶爸」光環超越了曾任導師的陳奕迅及謝霆鋒的往績，躍升為首位香港代表的冠軍級導師，更為廣東歌爭光！

克勤早前為趕返內地擔任歌唱真人騷《中國好聲音》導師，忍痛暫別無綫歌唱比賽《聲夢傳奇》的15名學員，前晚在《中國好聲音巔峰之夜》冠軍爭奪戰中，他帶領學員伍珂玥及賀三（原名賀三珊），分別在兩輪激烈比賽中，盡顯學員的歌藝、臨場表現及師生間的合拍性。

克勤在首回合中，偕有「翻版周慧敏」之稱的伍珂玥和賀三合唱《月半小夜曲》，對戰其他3隊，包括李榮浩與王靖雯合唱的《Melody》、頂替那英的中音歌唱家廖昌永跟陳文非獻唱的《父親的草原母親的河》，以及汪峰與戰隊成員姚曉棠合唱的《當我想你的時候》，克勤戰隊演出近乎完美，但臨場唱出超水準的王靖雯及歌曲充滿藝術感的陳文非，分數暫時領先。

成績超越陳奕迅

其後克勤戰隊遇強愈強，在5位女將的PK賽中，賀三最先出局，再到姚曉棠被淘汰，而伍珂玥以陳慧嫻經典歌《飄雪》壓軸登場，成功踢走陳文非，再與王靖雯作最終決戰，結果不負克勤所望，憑周慧敏歌曲《最愛》K.O.中性打扮的王靖雯，摘下總冠軍！

曾參加向雪懷作品音樂會及《超級唱片》的伍珂玥，經驗豐富之餘，還有靚樣有靚聲，但她取得最後勝利，導師克勤功不可沒！在約4個月有笑有淚的賽事中，他陪學員經歷殘忍的淘汰賽，為協助伍珂玥完成最完美的舞台，更碌盡人情卡請教《一生中最愛》的原唱者譚詠麟「過料」。除成就了伍珂玥外，他亦證明自己獨具慧眼，皆因曾擔任《好聲音》導師的香港天王級歌手謝霆鋒及陳奕迅中，唯獨他成功「造王」！

開心推廣粵語歌

揚言「絕對是超超超額完成」的克勤受訪時表示：「看到伍珂玥的演藝舞台也在慢慢地擴大，這不僅是她實力的體現，更是觀眾對她的認可，也在《好聲音》留下一筆濃重的彩墨。最開心是把共9首粵語歌帶到舞台，希望令更多人喜歡粵語歌。」克勤曾問伍珂玥可擔心被觀眾遺忘？可要將她推薦給好友如謝霆鋒的公司？但她覺得最重要是有顆音樂心及與隊友搞慶功，又搞笑催促他代攞偶像謝霆鋒的簽名，可見克勤對學員照顧周到，提供「一條龍」服務！

據知，他完成「神聖任務」後即趕返香港，其所屬公司英皇高層霍汶希昨日受訪時說：「克勤要幫大仔（李立仁）慶祝生日呀！」做完「廿四孝老竇」，他又要忙於與譚詠麟合體錄影內地音樂節目《時光音樂會》；而譚詠麟亦有直擊克勤「造王」一刻，並在社交網送上恭賀。