超級筍工！雲狄素講三個字對白即收4億港元

荷里活巨星出名人工高,出晒名片酬高的英國男星丹尼爾格力(Daniel Craig)拍最後一部007電影《007:生死有時》(No Time To Die)收2,500萬美元(約1.95億港元)天價片酬!不過「臨別秋波」,他為了電影搏晒老命瞓身演出。絕對物有所值!相反憑賣座片《狂野時速》(Fast and Furious)系列走紅的另一巨星雲狄素(Vin Diesel)卻翹埋雙手,係咁意噏幾句對白就收5,450萬美元(約4億港元)片酬。正如陳錦鴻話齋:「呢個世界公平咩?!呢個世界公平咩?!」

雲狄素2014年首度接拍漫威超級英雄電影《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy),不過他只是為片中好搶鏡的CG角色樹人(Groot)配音,他只在片中以不同語調重覆講「I am Groot」(我係樹人)三個字。而漫威當年以5,450萬美元(約4.25億港元)重金邀請他接拍。亦即是每講一個字就收1,816萬美元(1.4億港元),名乎其實「字字值千金」!

講起對白少,又怎能不提荷里活老牌男星羅拔烈福(Robert Redford)2013年主演的電影《怒海求生》(All Is Lost)!片長106分鐘中他沒有一個對白,只靠個人演技演晒成套戲。真係冇番咁上下功力都唔得!