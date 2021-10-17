超級筍工！雲狄素講三個字對白即收4億港元

荷里活巨星出名人工高，出晒名片酬高的英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）拍最後一部007電影《007：生死有時》（No Time To Die）收2,500萬美元（約1.95億港元）天價片酬！不過「臨別秋波」，他為了電影搏晒老命瞓身演出。絕對物有所值！相反憑賣座片《狂野時速》（Fast and Furious）系列走紅的另一巨星雲狄素（Vin Diesel）卻﻿翹埋雙手，係咁意噏幾句對白就收5,450萬美元（約4億港元）片酬。正如陳錦鴻話齋：「呢個世界公平咩？！呢個世界公平咩？！」

雲狄素2014年首度接拍漫威超級英雄電影《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy），不過他只是為片中好搶鏡的CG角色樹人（Groot）配音，他只在片中以不同語調重覆講「I am Groot」（我係樹人）三個字。而漫威當年以5,450萬美元（約4.25億港元）重金邀請他接拍。亦即是每講一個字就收1,816萬美元（1.4億港元），名乎其實「字字值千金」！

講起對白少，又怎能不提荷里活老牌男星羅拔烈福（Robert Redford）2013年主演的電影《怒海求生》(All Is Lost）！片長106分鐘中他沒有一個對白，只靠個人演技演晒成套戲。真係冇番咁上下功力都唔得！