「模界學霸」 徐綺雯又進修　今次攻讀姿勢改良課程

名模徐綺雯（Candy）早前在位於西貢的別墅搞生日派對，邀請至愛的親朋歡聚，身為主人家的她，把派對主題顏色定為粉紅色，最有趣的是，由於當日在派對上她以粉紅色低胸晚裝上陣，她網晒派對相片後，竟有不少朋友反問她是否搞訂婚派對，令她啼笑皆非。

Candy接受東網訪問，笑言沒想過生日派對，竟然被誤會是訂婚派對，問到她的感情生活如何，她說：「感情生活我想保持低調，我好多謝朋友咁關心我，至於想唔想結婚，我覺得結婚唔係人生嘅全部，熱愛生活，愛錫自己，先至係生活嘅重心。生日願望，同往年一樣，都係身體健康，有健康先至有快樂，支持自己去做想做嘅事。所以派對主題顏色係粉紅色，因為粉紅色代表甜美、熱情、美好，我希望我同埋至愛親朋，喺疫情下都保持粉紅色嘅衝勁，以積極態度，去擁抱同熱愛生活。」

多姿多采，要打理珠寶生意、拍廣告兼又在律師樓工作的Candy，雖然忙得不可開交，不過向來有「模界學霸」之稱、在十年內攻讀逾三十個課程的她，依然繼續其學無止境的作風，曾修讀中醫課程的她，現正打算報讀關於姿勢改良課程。她說：「今次讀嘅posture improvememt（姿勢改良）課程係針對脊骨方面，透過運動治療等技術，了解肌肉力量訓練、肌筋膜放鬆法，深入了解不良姿勢嘅定義。我做模特兒，當然會注重身形同姿勢，其實讀呢個課程，唔係因為我做模特兒嘅關係，而係脊椎係身體平衡嘅中心，所引起嘅病症係好多，我覺得了解多啲，等於愛錫自己同家人嘅健康多啲。」