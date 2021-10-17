【心理測驗】走進內心的馬戲團

人無完美，人與人之間的相處要懂得互相遷就和包容，才可以達致和而不同；不過，若然只是一味的妥協和退讓，讓自己的底線一退再退，亦只會令自己徒添辛苦。

每個人都有自己性格的弱點，守着自己的那條線還是應該作出適當的調整，着實是一門高深學問，要掌握當中的秘訣，可以從看清自己入手。網上一道有開「馬戲團角色測性格弱點」的心理測驗，如果想令自己在不同的人際關係中更加收放自如，不如先同朋友一起來玩一玩吧！

【問題】

試想像你是在馬戲團中進行表演的一員，你認為自己會是當中的甚麼角色？

A.帶來歡樂的小丑

B.威武指揮的馴獸師

C.走鋼絲的表演者

D.神乎其技的魔術師

【結果分析】

A.不懂拒絕別人

你選擇成為小丑，是習慣為別人帶來歡樂，最具體表現的一點是無法拒絕別人的請求，這一點正是你最大的死穴。如果別人以哀求的語氣來拜託你，說出「求求你、我很少求別人」這樣的話，你即使不情願亦不會拒絕，下次不妨試着表達自己的想法，真正在乎你的人，不會因為你的拒絕而離開。

B.不懂建立關係

選擇成為馴獸師的你，或者更擅長做一個帶領的角色，不過對於這樣的你來說，則較難與別人維持友好且親密的關係，會略有一些距離感。作為一位出色的馴獸師，在訓練動物的過程中，應該學會換位思考，了解牠們，這種思想應用在交友中，應多了解別人的內心世界，不要害怕與人有更進一步的接觸。

C.不懂欣賞自己

你希望自己能有一個「閃光點」，因為你選了成為鋼絲表演者，而此刻的你正因為覺得自己太過平凡而悶悶不樂，你希望自己能擁有領袖風範，成為人群中亮眼的存在。上進而努力變得優秀是一件好事，不過你亦不必因為現時的平凡而失落，每個人都有自己的價值，發掘自己的優點變得自信，才是首要的事。

D.不懂婉轉說話

若然你的選擇是成為魔術師，表示你的個性非常直來直往，過於坦率真誠，不懂得婉轉表達，因此很容易因為小事而與別人鬧出不愉快，讓彼此都十分尷尬。正所謂「忠言逆耳」，並不是所有人都能夠接受最真實的說話，而且某些說話亦應該在腦中有所過濾，要試着學懂在不同的場合說適當的話，同時也要學懂修飾言語。