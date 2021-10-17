ViuTV推另類選美節目　兩個Anson各自獨攬主持節目

ViuTV昨晚（16日）播出特備節目《ViuTV 2022》預告來年的節目及劇集。真人騷系列中，除了11月1日首播的《全民造星IV》外，還有另類選美節目《肥美人》及《女金剛》。

劇集方面以勵志運動劇《i.SWIM》及《季前賽》最有睇頭。前者由MIRROR成員呂爵安（Edan）聯同魏浚笙主演，在預告中Edan有半裸上身的游水片段。《季前賽》則以籃球為故事，由姜濤、陳卓賢（Ian）、193及梁業（肥仔）擔任主角，宣傳片中姜濤及Ian大晒球技，非常有型。四人更拿着籃球現身節目，其中193即場表現花式運球，其他人就擺pose影相。

主持人指這套劇因姜濤而開拍，姜濤說：「唔好咁講，因為導演知道我平時鍾意打籃球，所以導演搵咗我拍。（打籃球方面，角色勁定係現實生活勁？）都好渣。」又被爆經常在維園打波。肥仔就自嘲站在球場上已是障礙物。193稱因為曾斷手，近2年冇打籃球，並自言曾在香港球會及英國大學校隊打波，並差點成為NBA球員，主持人問他會否覺可惜，因為NBA球員薪酬高，他笑言：「唔可惜，因為我依家都搵好多，只係仲未出糧。」Ian坦言比起排球，更愛打籃球，今次拍劇可趁機打籃球，非常開心。

至於綜藝方面，亦少不了MIRROR的份，其中有由盧瀚霆（Anson Lo）主持的《神的女主角》，透過節目為他招募MV女主角，一班「神徒」與家人上陣爭出線；（江𤒹生）Anson Kong主持的《Have A Sweet Gym》就一邊學整甜品，一邊做運動操肌。另外，男子組合P1X3L負責主持一個別開生面的聲音遊戲節目《聲戰》考驗耳力，近期人氣急升的七仙羽將拍攝節目《七救星》第二季命為《七福星》，她透露其中一集的嘉賓是張敬軒。