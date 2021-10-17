換夫換妻唔算激？踩界真人騷玩得過火先有人睇

ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》邀請5對夫妻大玩遊戲贏取10萬元獎金，因為內容講到換夫、換妻、PTGF/PTBF等話題，令網友狂轟意識不良、色情，但奇就奇在大家愈鬧愈睇，仲愈追愈興奮，依家就細數歷年震撼全城嘅真人騷到底有幾爆！

無綫擅長拍素人真人騷，如果嫌《盛女愛作戰》及《求愛大作戰》太久遠，仲有《沒女大翻身》唔可以唔提！節目探討港女問題，直擊7位「沒女」經過專人指導後，半年間由內到外嘅大改造，當中就涉及參加者Maggie私自暪媽媽將樓做按揭借錢，再借貴利等私隱大踢爆，又引起做假爭議，質疑有參加者同導師均為無綫職員。

日本人氣實境節目《雙層公寓》（Terrace House）邀請6位男女共住同一屋簷下，除咗見到一班單身男女點樣交往外，其中第3季尾段加入嘅索女林夢被「淫賤社長」新野俊幸瘋狂進擊，包括施展「鹹豬咀」、瞓大髀、轉戰酒店等，最令人震驚嘅係參賽者之一、女摔角手木村花因不堪網絡欺凌於去年自殺身亡，事件引起關注網絡欺凌問題，更令節目永久停播。

2020年Netflix踩界真人騷比賽節目《慾罷不能》（Too Hot to Handle）上映，被稱為「情慾版雙層公寓」，節目唯一規定係禁止參賽者之間發生「任何性接觸」，若違反規定，10萬蚊美金獎金將會被慢慢扣除。節目打正旗號力Sell過火情慾環節，話就話同床禁慾，但仍有參賽者破禁發生性關係，尺度令人嗶然。

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