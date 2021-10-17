善用髮飾　秒變女團造型

見到韓國女團成員社交平台上的私下穿搭，雖然沒有舞台造型那麽誇張，但是也一樣耀眼。其實只需要簡單的使用一件髮飾單品，就可以像她們一樣有造型感。女團髮飾單品適合既不想要浮誇感覺，又想要有時髦造型的你！以下推薦幾款連BLACKPINK成員都經常用的頭髮造型單品，一起來看看吧！

1.大腸髮圈

大腸髮圈從去年紅到今年，韓國女星幾乎人手一個。大腸髮圈最適合用來綁低馬尾，製造隨性溫柔的韓系風格。綁低馬尾時要注意不要將頭髮綁得太過用力，綁好的時候需要輕輕將頭頂頭髮拉鬆，製造蓬鬆感；臉頰兩側需要留些少髮絲，用來修飾臉部輪廓。另外，現在天氣變涼，學習BLACKPINK成員 Jennie穿長袖衫的時候，在手上套上大腸髮圈也會讓你的穿搭更有層次感。

2.鯊魚夾

相信大家都有疑問，鯊魚夾要怎麽夾才好看？因爲稍有不慎就會變成村姑。可以學習泰妍用鯊魚夾包頭，將所有頭髮都夾起來，露出優美的頸部線條，看起來優雅又性感。其實短髮女生也適合鯊魚夾，頭髮不過肩的直接夾上半部分的頭髮就可以了。好看的鯊魚夾有很多種，想易襯可以選擇單色，想要時髦一點的可以選擇有花紋的款式，大家可以按心水挑選。

3.大蝴蝶結夾子

在女團的打歌舞台可以看到誇張的大蝴蝶結元素，顯得可愛有活力。其實私下造型也可以用大蝴蝶結髮飾。最常見的是黑色絲絨質感的設計，另外也可搭配與服裝同色的大蝴蝶結，去營造洋娃娃甜美感覺！用大蝴蝶結來綁公主頭再合適不過了，首先將頭髮隨性的綁起來，高度要高過頭頂一點，最後將蝴蝶結夾上去就可以，非常簡單！

4.頭箍

頭箍因爲復古風潮再度翻紅，可以營造小臉的感覺。隨意將長髮垂在肩膀兩邊，戴上頭箍簡直一秒變成溫柔名媛。要注意的是，頭箍不能順着額頭推上去，否則會讓你看起來額頭巨大，髮量稀少。通常頭箍都在額前劉海的後面，需要將額頭兩側的劉海露一點出來遮住額頭。