單身蔡依林南投郊遊找快樂　舊愛周杰倫法國闔家歡

台灣天王周杰倫（Jay）和台灣天后蔡依林（Jolin）2001年擦出愛火花，並發展地下情，隨着因主播侯佩岑介入，直至2005年「雙J戀」終於正式玩完，而Jolin當年更說自己是最後才知道「被出局」：「這是我談過最誇張的戀情。」雖然分手收場，但當中的恩怨情仇也逐漸消散，分手5年後Jolin更現身男方的演唱會上演出。各行各路，雙J雖然再見亦是朋友，但幸福路上卻大不同，周杰倫和昆凌生兒育女組織幸福家庭，而Jolin至今仍是孤身一人，感情零着落，昨日（16日）雙J不約而同網晒旅行照，即令網民大感唏噓。

和妻兒到法國的周杰倫，網晒子女們在法國水鏡廣場玩耍的照片，雖然貫徹低調作風，未有公開子女們的容貌，但看其留言就感受到其父愛：「看了姐弟倆玩那麼開心，我都想在這面水鏡拍個MV跳個舞，或者拍個運動廣告在水鏡上運球，然後水花跟着濺起來，是不是有想像空間？」

相反在台灣南投合歡溪郊遊的Jolin，網晒和朋友到菜田等地遊覽的照片，享受大自然的她期間更化身攝影師，替同行的朋友拍照，她更以其歌曲《天空》作為留言，放假中不忘為自己「打歌」。而她拍照時的背面照，網民不單指她身材纖瘦，「鉛筆腿」盡現，打扮猶如大學生外，更說希望她快找到有情人，結束單身生活，比舊愛活得更開心！