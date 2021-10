英國女星娜奧美夏莉斯(Naomie Harris)最近有兩部新片上映,先是在邦片《007:生死有時》(No Time To Die)再次擔任秘書「Moneypenny」,繼而在超級英雄片《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)飾演擁有超能力的反派「尖嘯」。

娜奧美於《毒魔》續集中,與飾演她情人「大屠殺」的活地夏里遜(Woody Harrelson)有不少對手戲,兩人有如雌雄大盜大肆破壞。她受訪時表示很喜歡與活地合作:「大家都知道佢係好演員,但佢仲好好人,除咗有熱誠演好角色,仲好有幽默感又玩得,好多時候我哋拍攝前會一齊唱歌跳舞同一齊笑,等我可以放鬆心情。」